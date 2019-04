Az állampapírokról és a tőzsde szabályozásáról is döntött az Országgyűlés

Az Országgyűlés módosította az Állami Számvevőszékről szóló törvényt. Ezt a jogszabályt Áder János tavaly decemberben megfontolásra visszaküldte a parlamentnek. A törvény egyik fontos változása, hogy a számvevők közszolgálati jogviszonya a tervezettnél öt hónappal később, májusban alakul át munkaviszonnyá.

Egyházak

Módosult a Házszabály is, erre az egyházi törvény szintén most megszavazott változása miatt volt szükség. Április közepétől ugyanis a vallási közösségeket ismét a bíróságok jegyzik be egyházként, ezért ki kellett jelölni egy parlamenti bizottságot - praktikusan a vallásügyekkel foglalkozót -, amely megtárgyalja a bevett egyházak és az állam együttműködését.

GDPR

A képviselők szavaztak az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról is. Mostantól az egészségügyi adatok felhasználásához meg kell szerezni az érintett önkéntes és teljes körű felhatalmazását, és dolgozók biometrikus adatait, illetve erkölcsi bizonyítványát is csak munkaügyben kezelhetik a munkáltatók.

Egy másik döntés értelmében az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány megkapott két fonyódi és egy zánkai ingatlant, hogy táborokat szervezhessen, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pedig tizennégy állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelési jogának birtokában lovasterápiás foglalkozásokat hirdethet meg.

Létrejön a Nemzeti Földügyi Központ

Az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság júliusban rendvédelmi szervvé alakul át. Az ott dolgozó kormánytisztviselők hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba kerülnek. Aki nem járul hozzá ehhez, azt felmentik. Szintén júliusban megszűnik a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, és létrejön a Nemzeti Földügyi Központ. A törvényhozás tagjai a gazdák kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében arról is rendelkeztek, hogy a felvásárlóknak és a feldolgozóknak írásba kell foglalniuk a friss meggy és az ipari alma értékesítési szerződéseit.

Közigazgatási bíróságok

A parlament az Európa Tanács Velencei Bizottságának észrevételeit megfogadva módosította a közigazgatási bíróságokról szóló törvényeket. Az igazságügyi miniszternek a közigazgatási bírók pályázatainak elbíráslásakor figyelembe kell vennie az Országos Közigazgatási Bírói Tanács ajánlását, és ebben 11 tagú, fegyelmi jogkörrel is felruházott testületben ötről hétre emelkedett a bíró tagok száma, úgy, hogy hat tagot a bírák saját soraikból választhatnak. Azok a pályázók, akik szerepeltek a bírói testület miniszternek felterjesztett rangsorában, bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért a pályázat eredménye miatt - mondta a parlamenti vitában Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő, a törvényjavaslat egyik előterjesztője.

Tőzsde, paks, klímapolitika

A képviselők törvényt hoztak arról, hogy a tőzsde értékpapírok kibocsátását segítő tanácsadó céget alapíthat. Erre azért volt szükség, mert a bankok január 1-je óta kötvényeket is kiadhatnak. A parlament adómentessé tett a lakossági állampapírok jövedelmét, egy új keretszabállyal megkönnyítette a nemzetközi sportszövetségek Magyarországra költözését, hétmilliárd forintot adott a Televíziós Film Mecenatúrának tévéfilmek készítésére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságára bízta a paksi Atomerőmű új blokkjainak tűzvédelmi engedélyeztetését, átvezetett néhány jogharmonizációs célú változtatást a klímapolitikai törvényekben, valamint jóváhagyta a Magyarország és Románia közötti minősített adatcseréről szóló egyezményt.