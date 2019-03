Orbán Viktor elmondta, milyen Európai Néppártot szeretne

Európa régen látott mértékű és mélységű átalakuláson megy át, mert megváltoztatta az életünket a migráció és a bevándorlás, ez vált a politika legfontosabb kérdésévé is, és a korábbi hagyományos politikai jobb-bal oldal, szocialisták-liberálisok stb. felosztást átmetszette a migrációhoz való hozzáállás - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. "Ez a törésvonal a Néppártban is jelen van", vannak, akik kevert népességet akarnak, mások pedig meg akarják őrizni a keresztény kultúrát - mi magyarok is ilyenek vagyunk - mondta a kormányfő.

A bevándorláspártiak megtámadták a Fideszt az Európai Néppártban (EPP), arra törekednek, hogy az egész EPP-t átalakítsák egy bevándorláspárti nemzetközi szervezetté, a magyarok pedig ezt meg akarják akadályozni - jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: Magyarország bizonyította be elsőként, hogy a migrációt meg lehet állítani.

A keresztény kultúra megvédése és a migráció ügyében semmilyen kompromisszum nem képzelhető el, "minden másról lehet beszélgetni".

Megreformálná a néppártot

A Fidesz azt is el fogja dönteni, hogy az Európai Néppárton belül vagy kívül folytatja.

A kormányfő beszélt arról, hogy "égnek a vonalak", több tárgyalást is folytatott a napokban - például Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnökkel, Manfred Weberrel, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetőjével, csúcsjelöltjével, hivatalban lévő és volt miniszterelnökökkel -, vasárnap pedig Lengyelországba utazik, a NATO-tagságról tartott megemlékezésre. Ezzel kapcsolatban azt mondta: "lehet, hogy a vitának az lesz a vége, hogy a Fidesz helye nem a néppártban van, hanem azon kívül - bár én inkább a néppárt átalakítását, megreformálását szeretném elérni, például hogy helye legyen benne a bevándorlásellenes erőknek is". Azt is elmondta, hogy

"ha úgy alakul, hogy nekünk valami új dolgot kell indítanunk Európában, (...) akkor nyilván az első hely, ahol tárgyalni fogunk, az Lengyelország"

- mondta a Orbán Viktor. Emlékeztetett, a Lengyelországban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) nem tagja a Néppártnak.

Bejelentette továbbá, hogy

a március 15-i nemzeti ünnepen beszédet fog mondani Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.

A belügyminisztereknél jobb helyen lenne a migrációs kérdés

A Die Weltnek adott interjújában Orbán Viktor megfogalmazott egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottságtól vissza kell venni azt a hatáskört, ami a határvédelemmel és a migrációval foglalkozik. Ezzel kapcsolatban úgy vélekedett: az Európa szó alatt három dolgot értünk:

az Európai Unió összes tagját

az eurózónát, vagyis a közös európai valutát használó országokat

a schengeni csoportot, vagyis a közös határvédelmi rendszer országait.

Ez három országcsoport, nem indokolt, hogy mindre ugyanolyan szabályok legyenek életben - fejtette ki a kormányfő. A migráció ügyében azt látjuk, hogy az Európai Bizottság nem tudott megbirkózni a feladattal, nem érdemes tovább várni, inkább "tegyük ezt az ügyet oda, ahol meg is tudják oldani. Vegyük vissza a bizottságtól nemzeti hatáskörbe, és a nemzetállamok pedig a saját belügyminiszter delegálják egy közös tanácsba. Ebben ne minden uniós tagállam vegyen részt, csak a schengeni területen belüli országok, hiszen a schengeni külső határt kell megvédeni. A testületnek adjunk olyan jogokat a nemzetállami jogainkból, ami alkalmassá teszi őket, hogy megvédjék a határokat, közös döntéseket hozzanak, és a migráció kezelésére nézve szabályokat dolgozzanak ki" - ismételte meg javaslatát - amelyre a német pártok is rögtön reagáltak - a magyar kormányfő.

A bevándorlás nem egy pattanás, ami elmúlik - szögezte le Orbán Viktor. "A folyamat abból a helyzetből állt elő, hogy erős népességnövekedés van Európán kívül, és jelentős népességcsökkenés Európán belül. Ráadásul háborúk vannak, ráadásul éghajlatváltozás van, ráadásul a mezőgazdasági víz-erőforrások csökkennek bizonyos területeken, és ott egyre nehezebb megélni. A világ bizonyos, Európához közeli részein nincs olyan fejlődés, amely képes lenne a növekvő számú népességet fenntartani.

A migráció tehát nem akarat kérdése a migránsok részéről, ők egész egyszerűen az otthonmaradás helyett más megoldást keresnek az életükre.

Milliószám, később majd tízmilliószám" - jelentette ki a kormányfő.

Családvédelmi program

Európa ma az üres bölcsők kontinense, majdnem minden ország szenved ettől - mondta Orbán Viktor, aki szerint több helyen darab-darab alapon gondolkodnak, és a népességfogyást migránsok behozatalával akarják megoldani. "De a magyar ember másként gondolkodik, nekünk nem számok kellenek, hanem gyerekek, lehetőleg magyar gyerekek" - fejtette ki a kormányfő. Magyarországon is népességfogyás van, de "mi nem akarunk kevert, migránsokból és bennszülött magyarokból álló népességet létrehozni. Vagyis magunknak kell megoldanunk a magunk fenntartását.

Az a nemzet, amelyik erre önerőből nem képes, tehát még egy biológiai reprodukációra sem képes, az joggal vékonyodik, gyengül, és előbb-utóbb eltűnik a népek országútján".

A magyarok szerencséje Orbán Viktor szerint az, hogy a fiatalok több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik, ezt felmérésekből tudják. Vagyis azokat az akadályokat kell megszüntetni, amik miatt a fiatalok nem vállalják a korábban tervezett gyereket, hogy aztán élhessenek a felkínált lehetőségekkel. "Nekünk lehetőséget kell felkínálni, azt kell mondanunk, hogy Magyarország egy családbarát ország - ez egyébként ma még nem igaz.

Az emberek szívében családbarát lenne, de a mindennapi élet megnyilvánulásaiban - el tudjuk-e látni a gyerekeket, a távmunka terén is óriási lehetőségek vannak és a mindennapi életben is sok gesztus kellene a nők és a családok iránt - még nem tartunk itt"

- fejtette ki a miniszterelnök.

"Itt sok gyerek lesz, gyerekkacaj, nagy családok és boldog békeidők újra - ebben reménykedünk mindannyian" - mondta, hozzátéve, hogy ez persze nem fog menni egyik napról a másikra, de ezért hozták létre a családvédelmi akciótervet. Az Orbán Viktor által bejelentett hét intézkedésből négyet már július 1-jétől életbe fognak léptetni. A bölcsődei férőhelyek számának növelése folyamatos munka. A nagyszülői gyed lehetősége és a négygyerekes anyák végleges szja-mentessége 2020-tól nyílik meg.

Fejleszteni kell a falvakat

A cél, hogy a falu ugyanolyan civilizációs közeget jelentsen az embereknek, mint a város. Ehhez meg kell állítani a falusi népesség fogyását, és rendbe kell hozni a falvakat - mondta a faluprogrammal, a falusi csokkal kapcsolatban Orbán Viktor.

A feladatok közé sorolta az utak rendbehozatalát, valamint a közszolgáltatások biztosítását, és hozzátette: a falusi csokkal kapcsolatban még egy részletszabály hiányzik, az esetleges visszaélési formák kiküszöbölése.

A teljes interjút alább meghallgathatják.

