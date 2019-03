A német Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje május 26-át követően az Európai Bizottság élére szeretne kerülni, erre Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője szerint akkor kerülhet sor, ha a Néppárt az európai szocialistákat is tömörítő, nagykoalícióban együttműködő pártcsalád támogatására is számíthat.

"Az a retorika, illetve

az a politikai álláspont, amelyet Manfred Weber képvisel az elmúlt hetekben, az egyértelműen azt bizonyítja, hogy elsősorban baloldali, liberális politikusoknak próbál üzeneteket megfogalmazni,

őket próbálja megszólítani, hogy alkalmas lehet a poszt betöltésére" - fejtegette az elemző.

Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, ahhoz, hogy Weber vágyai teljesüljenek, nyugalomra van szükség, ezt azonban a magyarországi plakátkampány felborította.

"Weber szerintem eléggé zabos a Fideszre és Orbán Viktorra,

attól tarthat, hogy a plakátkampány aláássa az ő politikai ambícióit" - vélekedett.

Tóth Erik úgy látja, Webernek is az az érdeke, hogy az Európai Néppárt egysége fennmaradjon, de ez csak úgy lehetséges, hogy ha a már felszínen lévő konfliktusokat a párton belül rendezik.

"Nagyon tanulságos volt Orbán Viktor miniszterelnök múlt vasárnapi interjúja, ahol kijelentette, hogy Magyarország, illetve

a Fidesz-KDNP által delegált EP-képviselők a későbbiekben is támogatni fogják Manfred Weber elnöki ambícióit, így innen érdemes megközelíteni a kérdést"

- tette hozzá.

Leszögezte, a Fidesz európai néppárti tagságában mindig a német álláspont alakulása a legfontosabb, az EP-választásokig és utána sem lenne érdeke a szakítás, ugyanakkor teljesen érthető, hogy egyes tagoknak, tagszervezeteknek vannak kifogásaik bizonyos politikai eszközök alkalmazásával szemben. De ez a választási kampány hevessége miatt van így, a kizárásra megítélése szerint nem kerül sor.

A Fidesz maradna az Európai Néppártban Takács Szabolcs, a magyar kormány uniós politikájának koordinálásáért felelős államtitkár az Echo TV-ben kedd este úgy fogalmazott, a Fidesz nem akarja elhagyni az Európai Néppártot, éppen az a cél, hogy a pártcsaládban a migrációellenes hangok győzzenek, a mostani vita erősségét pedig azzal magyarázza, hogy zajlik az Európai Parlament választási kampánya, amelyben a bevándorláspárti és -ellenes erők állnak szemben egymással. Megítélése szerint az Európai Néppárt tagszervezetei közül egyedül a Fidesz az, amelyik megkérdezte az embereket arról, hogy mit gondolnak a bevándorlásról. Megismételte Orbán Viktor hétvégi kijelentéseit, melyek szerint a kereszténydemokrata értékek fontosabbak a pártfegyelemnél, ezért is képviselik Brüsszelben elsősorban az emberek akaratát.

Nagy Attila Tibor egyetért abban, hogy a németeken áll vagy bukik a Fidesz Európai Néppárt-tagsága, ha a németek egyértelműen és egységesen fognak állást foglalni a magyar testvérpárt ellen, akkor a többi néppárti tagszervezet is követni fogja a németeket.

"Nem biztos, hogy a néppártnak mindenáron érdeke megtartani a Fideszt,

bár kétségtelen, hogy az Európai Néppárt mandátumaránya csökkenőben lesz az új Európai Parlamentben, míg a Fideszé várhatóan növekszik. Azt gondolom, hogy a választások után más ideológiájú pártokkal is összefog majd az Európai Néppárt az euroszkeptikus és nacionalista erőkkel szemben. Akár a liberálisokkal (ALDE), akár a baloldallal. Ha belegondolunk, most is ilyesmi koalíció működteti az Európai Parlamentet" - magyarázta Nagy Attila Tibor.

