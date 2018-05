Szabálysértési eljárás indul a légtérbe behatoló pilóták ellen

Szabálysértési eljárás indult 27 francia állampolgár ellen, akik légi járműveikkel engedély nélkül hatoltak be Magyarország légterébe.

A Gyrocpter egy ultrakönnyű, egyszemélyes helikopter. Legfeljebb óránként 200 kilométeres sebességgel lehet vele repülni. A negyedik generációs Gripen pedig át tudja lépni a hangsebességet, vagyis óránként ezer kilométer megtételére is képes. Ilyenek szálltak fel a kecskeméti repülőtérről hétfőn 13 óta után néhány perccel, hogy földre kényszerítsenek 14 ultrakönnyű merevszárnyú repülőgépet és 14 ultrakönnyű Gyro helikoptert, amelyek a Franciaországból Románia felé tartva léptek be Magyarország légterébe, de előzetesen nem nyújtottak be repülési tervet és nem nem vették fel a kapcsolatot rádión a polgári légiforgalmi hatósággal.

A kisgépek a balatonkeresztúri repülőtéren szálltak le. A 28 francia pilóta közül 27-tel szemben indított szabálysértési eljárást a rendőrség, egynek ugyanis volt berepülési terve és a rádióját is használta - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. A többiek pénzbüntetésre számíthatnak. Az InfoRádió értesülése szerint már mindannyian elrepültek Romániába, de június 4-én újra belépnek Magyarország légterébe.

Az InfoRádió megkereste az ügyben a Magyar Repülő Szövetség elnökét is. Mészáros László délutánra ígért tájékoztatást.