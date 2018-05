Szanyi Tibor: az MSZP-nek válságmenezser kell

Az erdélyi magyar orvosképzésről, az MSZP teljes megújításáról, a jövő évi európai parlamenti választásról, valamint a gyermekvállalási hajlandóságról is olvashatnak a hetilapokban.

A Figyelő a romániai magyar orvosképzésről készített összeállítást. Áprilisban ugyanis úgy döntött a dominánsan román vezetőségű Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, hogy egyesül a városban 28 éve létrehozott román tannyelvű Petru Maior Egyetemmel. A fúzió az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés teljes elsorvasztásával fenyeget.

A Magyar Narancs Szanyi Tiborral készített interjút. A szocialista európai parlamenti képviselő szerint pártja mélyreható változás nélkül legfeljebb egyszer juthat még be a parlamentbe, aztán „kalap, kabát". Mint mondta, a felszámolás egy lehetséges kiút abból, ami most van. A pártnak válságmenedzser kell. A politikus új nevet is adna az MSZP-nek, ez a "Szocialisták" lenne.

A Heti Válasz Navracsics Tiborral beszélgetett, aki szerint a 2019-es európai parlamenti választáson minden országban közös lesz a téma: a migráció. Az oktatásért és kultúráért felelős uniós biztost a lap az EU-költségvetés hazánkat is célzó szankcióiról és Manfred Weber néppárti frakcióvezető Fidesz-kizárással fenyegető szavairól is kérdezte. A politikus egyébként úgy látja, hangsúlyeltolódás következett be a Magyarország által a kezdetektől képviselt migrációs álláspont javára.

A HVG-nek a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója nyilatkozott, aki szerint hiába a növekvő gyermekvállalási hajlandóság, mert egyre kevesebb a szülőképes korú nő. Spéder Zsolt kutatásaik alapján, az érintettek okait ismertetve, problémának tartja az anyagi körülményeket, illetve a nők munkába való visszatérését. Mindemellett kevés a bölcsőde és a munkáltatók sem állnak megfelelően a kismamákhoz.