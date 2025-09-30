ARÉNA
Aréna
Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
2025. szeptember 30. 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Tovább gyorsít a pénztáraknál a kedvelt diszkontlánc: máris kiakadtak a vásárlók
Egy újabb Budapest környéki nagyvárost lepnek el az állandó traffipaxok
Magyarországon jött létre a világ második legnagyobb LEGO-gyára
Kilenc helyen egyre több a covidos, de egy másik kórokozó is terjedni kezdett
Súlyos betegség ütötte fel a fejét, már a tömegközlekedési eszközöket is fertőtleníteni kell
Pénzeső hullik hamarosan az égből – örülhetnek az állampapírosok
Fantasztikus kincsre bukkant egy fémkeresős
Durva, mi vár ránk 2030-ig és 2050-ig
Podcastok
Audio tartalmak
2025. szeptember 30. 19:52
Szabadtéri kiállításon látogatható és vitorlát is bont a legendás földkerülő magyar hajó
2025. szeptember 30. 18:00
A Szigma, a holnap világa 2025. szeptember 30-ai adása
2025. szeptember 30. 18:00
2025. szeptember 30. 17:47
Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére
2025. szeptember 30. 17:01
MCC-kerekasztal: politikai szuverenitás nélkül nincs gazdasági siker
2025. szeptember 30. 14:18
Közgazdász: továbbra is döcög a magyar export, a külső keresletben pedig még mindig hiány van
2025. szeptember 30. 13:54
Országgyűlés: az agresszió visszaszorításáról vitatkoztak
2025. szeptember 30. 13:30
Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak
