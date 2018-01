Magyarország tömegméretű társadalmi problémája

Még 2017 elején is tízezer devizahiteles ügy érkezett az ország bíróságaira, de most már több eljárást fejeznek be, mint amennyit elkezdenek - mondta a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője az InfoRádió Paragrafus című adásában. Wellmann György arról is beszélt, hogy három jelentős kérdésben várható európai uniós bírósági döntés a devizahiteles ügycsoportban.