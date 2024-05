Letartóztatták a "beszóló" orosz tábornokot és a vezérkari főnök egyik helyettesét

Különösen nagy értékben elkövetett lopás – ezzel vádolják Ivan Popov vezérőrnagyot, aki népszerű az orosz háborús bloggerek körében, mert bírálni merte a hadvezetést.

Popovot egy katonai bíróság két hónapra vizsgálati fogságba helyezte. A tábornok ártatlannak vallotta magát. A Vedomosztyi üzleti lapnak az orosz védelmi minisztériumban dolgozó forrásai szerint az ügyben azzal vádolják, hogy ellopta és eladta az ukrajnai Zaporizzsjei körzet egyes erődítményenek fémszerkezeteit.

A Shot nevű Telegram-csatorna szerint a kár mintegy 100 millió rubel, azaz 400 millió forint. A védelem fellebbezett a letartóztatás ellen. „Semmiben sem bűnös, ezért semmit sem ismer el” – mondta Popov ügyvédje.

A fiatalos, fitt kinézetű, "Spartacus" fedőnevű Popov tábornok, az 58. hadsereg volt parancsnoka a közelmúltig Ukrajnában szolgált és tudósítók szerint

népszerű a katonák körében, mert nyíltan a hadvezetés szemére hányta a harctéri hiányosságokat.

A 2. csecsen háború, a 2008-as grúziai hadművelet és a szíriai háború veteránja tavaly, egy zárt csevegőcsoportban továbbította beosztottjainak „a harctéri munka és az ellátás gondjai” című jelentését, ami miatt szerinte menesztették a posztjáról.

„Mindig őszinte voltam és őszintén megmondom: nehéz helyzetbe kerültem a felsővezetéssel, amikor hallgatnom kellett volna vagy azt mondani, amit hallani akartak. De nekem Önök, a bajtársak, a halottaink miatt nem volt jogom hazudni, ezért megneveztem az problémás kérdéseket a hadseregben” – mondta a felvételen, amit egy Duma-képviselő publikált.

