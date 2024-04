Tömören Tyimurról: az orosz védelmi minisztérium második emberét 1 milliárd rubel (közel 11 millió dollár) kenőpénz elfogadásával vádolják.

A bíróságon katonai egyenruhában megjelent államtitkár a 2000-es évektől azzal vált híressé, hogy rendszeresen járt partikra, öt évvel ezelőtt pedig – a Forbes magazin szerint – felkerült a leggazdagabb, az erőszakszervezeteknél dolgozó oroszok listájára.

This is what the "modest" estate of Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov, arrested for corruption and, possibly, treason, looks like. pic.twitter.com/YSJGC22lAl — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2024

Tyimur Ivanovot április 24-én, szerdán vitték el az irodájából és küldte egy bíróság két hónap előzetes fogságba.

A gyanú szerint a magas rangú hivatalnok különböző cégeket segített hozzá a Védelmi Minisztérium megrendeléseihez, ezek cserébe ingyen végeztek építési munkákat a telkein

– írta a Gazeta.ru.

Az orosz portál egyik ügyvédi forrása szerint a bíróság titkosítja majd az információ egy részét (például, hogy milyen összegek és milyen ingatlanok érintettek az ügyben), mert magas rangú hivatalnokok ritkán állnak büntetőügyben bíróság elé, ráadásul most folyik a háború és a kiterjedt építkezések is.

Dmitrij Zacarinszkij szerint az államtitkárt már régóta figyelték. Amire ő szolgáltatott is elég okot:

Neoklasszicista villa Moszkva központjában? ✅

Lakás Mexikóban? ✅

Síelés Courchevelben? ✅

Bulik színészekkel, írókkal, celebekkel? ✅

Autógyűjtemény? ✅

Csinos szőke feleség, két gyerek? ✅

The mansion of Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov. On paper, this is, in fact, not his lavish home compound but a "cultural heritage" site, paid for, restored, endlessly renovated, and staffed by the state to be preserved for the Russian people to enjoy.



In reality, it… pic.twitter.com/YB85gI0UAN — James Porrazzo (@JamesPorrazzo) April 24, 2024

Hatalmas ingatlanban laktak, de csak egy garzon volt a nevén

A család tulajdonába 2019-ben került „egy 1500 négyzetméteres családi ház, amelyet feltételezések szerint a feleség nevére írtak, miközben a miniszterhelyettes tulajdonában hivatalosan egy 44,2 négyzetméteres lakás volt” – írta a Gazeta.

Mafioso Ivanov has been promoted to Deputy Minister of Defence under Shoigu. This is his wife, Svetlana Zaharova. She has an Israeli passport. Children have Israeli & French passports. Daughter Alexandra lives in Paris. Enough with this perversion. https://t.co/Lye8u5KYF4 pic.twitter.com/dUJc403B8Q — Igor Sushko (@igorsushko) October 10, 2022

2016 óta gyermekük egy 250 négyzetméteres mexikói lakás tulajdonosa.

A portál szerint Ivanov éves fizetése 2017-2019 között 250 ezer dollár között mozgott, a felesége azonban 2018-tól 17-szer többet kezdett el keresni, mint korábban, ami ráadásul férje fizetése körülbelül 8-9-szerese volt.

Ivanov személyes autóparkja (igen, ilyen is volt neki) 12 autóból állt, köztük volt egy méretes Chevrolet Suburban SUV és egy, az 1940-es évek végéről származó értékes veteránautó, egy ZISZ-110 limizin (amely majdnem annyit ért, mint Ivanov éves fizetése).

A felesége nevén szerepelt egy Bentley Contiental, egy Aston Martin, egy Hummer H2 és két Harley Davidson motor.

У Тимура Иванова нашли раритетную машину, на которой ездил Сталин



И квартиру в... Мексике. Она записана на ребенка. Все это - в его декларациях, которые он сам же подавал.



Тимур Иванов владел как минимум 12 транспортными средствами. В том числе, раритетным лимузином ЗиС-110 pic.twitter.com/jzHwf4r0Qk — Garaev Ruslan (@garaevruslan03) April 27, 2024

Magasra repült, magasról bukott

Ivanov számítástechnikát és kibernetikát tanult a Moszkvai Állami Egyetemen, az MGU-n, majd különböző vállalkozásoknál kezdett dolgozni.

Akkori angol főnökével létrehozott egy céget, amely bankoknak nyújtott informatikai szolgáltatást az értékpapír-kereskedelemhez.

1998-tól 2012-ig az atomenergetikai minisztériumban dolgozott közben elvált az első feleségétől, viszonya lett egy üzletember menő butikokat üzemeltető feleségével, akit egy üzleti megbeszélésre hívott „és azóta minden nap kap tőlem virágcsokrot”. Szvetlana Zaharovát végül 2010-ben vette feleségül, miután az elvált.

A menyegzőn már nagyszámú celeb jelent meg.

Ivanov karrierje 2012-ben kötődött össze a későbbi védelmi miniszterrel, Szergej Sojguval.

Sojgut akkor nevezték ki a moszkvai régió kormányzójává, Ivanov pedig a regionális kormányzat elnökhelyettese lett. Amikor még abban az évben Sojgut kinevezték védelmi miniszterré, embere az Oboronasztroj védelmi cég igazgatója, majd 2016-ban védelmi államtitkár lett.

Mint a Gazeta utal rá, a Kremlben bizalmatlanul fogadták Ivanovot és már akkor igazolásokat kértek a vagyona eredetéről, ezért tartott el néhány évig, amíg magasabb pozícióba léphetett.

Ezen a poszton az ő feladata volt a csapatok elszállásolása, lakhatása, orvosi ellátása és az ingatlanügyek: az építkezések és felújítások.

Az államtitkár egyszerre élt szerény és hivalkodó életet: a krími Szevasztopolban (ahol akkor még Ukrajnától bérelte az orosz Fekete-tengeri flotta a támaszpontot) egy kempingágyon aludt, hogy felügyelni tudja az építkezést.

Viszont a felesége 45. születésnapjára egy pazar partit szervezett a Birodalmi Jacht Klubba és híres énekeseket hívott meg előadónak.

Иванов известен широкой публике как один из богатейших силовиков, а его жена Светлана Захарова – предпринимательница и известная светская львица - любительница Куршавеля. pic.twitter.com/3gnoD1j1dM — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 23, 2024

2019-ben vette fel Ivanovot a Forbes a leggazdagabb orosz „szilovikok” – az erőszakszervezetekben szolgáló emberek listájára. Felkerült mellé Sojgu másik helyettese, Alekszej Krivorucsko és a minisztériumban az állami megrendelésekkel foglalkozó főauditor, Roman Guda is.

Tavaly áprilisban az orosz média arról kezdett el cikkezni, hogy a miniszter helyettesének a felesége – „a különleges katonai művelet (azaz az ukrajnai háború) közepette ismét Courchevelben telel”.

Ivanovot a háború kezdete után az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciós listára tette. Mellette még két másik minisztérium dolgozót is letartóztattak.

A korábban idézett ügyvéd, Dmitrij Zacarinszkij szerint az ügy nem az orosz közélet megtisztításáról, hanem inkább az eliten belüli klánok harcáról szól. „Ilyen embereket csak így nem tartóztatnak le. Nagyon hosszú büntetésre számíthat” – mondta.