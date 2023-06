Vádeljárás alá vonnák Joe Biden elnököt

Nyomozás a bizalmas iratokat otthonába vivő Donald Trump ex-elnökkel szemben? Feltárták, hogy Joe Biden is hasonlót tett. Trump rejtegette a pénzügyeit? Vizsgálatot indítottak az adófizetést elkerülni próbáló ifjabb Biden ellen. Két impeachment a Trumppal szemben? Legyen vádeljárás Biden esetében is!

Mindezek alapján úgy tűnik, az amerikai republikánusok egy része a szemet-szemért elvet követve akarja ellehetetleníteni Joe Biden elnököt.

Minimum két olyan republikánus képviselő van, aki azt akarja, hogy a Kongresszusban rendezzenek szavazást a Biden elnök és kormányzata tagjai elleni indítandó impeachmentről. A dolog odáig jutott, hogy Lauren Boabert coloradói honanya a héten magánindítványával arra akarta kényszeríteni az alsóházat, hogy szavazzon egy ilyen határozati javaslatról. Szerinte Joe Biden megsértette esküjét, mert nem tartatta be a bevándorlási törvényeket, és nem zárta le az amerikai-mexikói határt a szintetikus, fentanil nevű drog csempészei számára. "Az impeachment személyes kérdés minden colorádói számára, aki a fentanil miatt elvesztette egy családtagját" – mondta.

"A republikánusoknak össze kell zárniuk és el kell zavarniuk ezt az embert a hivatalából, a déli határ védelmével kapcsolatos kötelessége elhanyagolása miatt" – írta a Twitteren.

The privileged resolution I introduced yesterday will force a vote on Joe Biden’s impeachment.



Republicans need to stick together and get this man out office for his dereliction of duty on the Southern Border. https://t.co/buMcB8lkDT