Robbanás egy szentpétervári kávézóban, egy ismert bloggert ölhetett meg a pokolgép – videó

Robbanás történt egy szentpétervári kávézóban, egy ember életét vesztette, tizenöten pedig megsebesültek – közölték a helyi mentőszolgálatok.

A tájékoztatás szerint a robbanás Szentpétervár belvárosában, egy folyóparti kávézóban történt. A történtek következtében megrongálódott az épület üvegezett homlokzata.

Az Interfax a mentőszolgálatok előzetes értesüléseire hivatkozva közölte, hogy pokolgép robbanhatott, aminek következtében Vladlen Tatarszkij ismert orosz blogger veszthette életét.

The moment of an explosion in a cafe in St. Petersburg. Propagandist Vladlen Tatarsky held an event there. He is reportedly killed and six others were wounded. pic.twitter.com/lWijn522qN — NOËL ?? ?? (@NOELreports) April 2, 2023