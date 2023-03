Napi 4,5 milliós kamu állással ugrattak be volt brit minisztereket

Napi 10 ezer font, azaz 4,4 millió forint – ennyiért hajlandó másodállásban tanácsot adni a volt brit egészségügyi és pénzügyminiszter egy dél-koreai cégnek.

A cégről azonban kiderült, hogy nem is létezik. Kwasi Kwarteng volt pénzügyminisztert és Matt Hancock volt egészségügyi minisztert – akik most mezei képviselők – egy aktivista csoport, a Led by Donkeys, magyarul "Szamarak által vezetve" csalta csapdába.

A politikai motivációt nem is nagyon kell keresni: Kwasi Kwarteng és Matt Hancock a brit kormánypárt, a Konzervatívok tagjai, a csoport pedig a konzervatívok elmúlt évek-beli fő projektje, a brexit ellenzője. A Led by Donkeys azt állítja, hogy

miután létrehozták a kamucéget, különböző pártok 20 képviselőjét keresték meg azzal, hogy vállalják-e a "nemzetközi tanácsadó testület tagságát".

Kwasi Kwarteng Liz Truss korábbi, leszerepelt miniszterelnökkel együtt próbált bevezetni egy olyan gazdasági programot, amely pénzügyi és hitelezési válságot idézett elő, és britek milliói számára drágította meg a lakáskamatokat.

Matt Hancock pedig a pandémia idején volt egészségügyi miniszter, és a napvilágot látott beszélgetések szerint megfélemlítéssel akarta a lakosságot rávenni a karanténok betartására. Később egy beosztottjával való privát afférja miatt lemondott, egy valóságshowban tűnt fel, majd ezek után kizárták a tory parlamenti frakcióból, és független képviselővé vált. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a koronavírus-helyzettel kapcsolatban tart sajtótájékoztatót a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10-ben 2021. február 1-jén. A két volt miniszter mellett három másik képviselő jutott el az "online interjú" szakaszba. Kwasi Kwarteng és Matt Hancock a legismertebbek azok közül, akik igent mondtak a zsíros – de mint kiderült, fiktív másodállásra úgy, hogy Matt Hancock még óradíjat is meghatározott potom 1500 font, azaz 660 000 forint értékben. A két ex-miniszter dolga annyi lett volna, hogy évi hat igazgatótanácsi ülésen kellett volna részt venniük. A bezsebelt 60 ezer font már inkább hasonlít egy jobbfajta középkategóriás éves brit fizetéshez, de másodállásnak semmiképp sem rossz.

Bár a brit törvények nem tiltják, hogy a képviselőknek másodállása legyen, tehát Kwasi Kwarteng és Matt Hancock nem sértett meg semmilyen szabályt,

a megélhetési válság közepette az ügy jó lehetőséget szolgáltatott a konzervatívok ellenfeleinek.

Az ellenzéki Munkáspárt gyorsan reagált is: "a tory képviselők az adófizetők által finanszírozott irodáikat arra használják, hogy megtömjék a saját zsebüket", ami "szégyen".

A kampányszervezet által beugratott képviselők között van még Sir Graham Brady, a keményvonalas konzervatív parlamenti csoport, az 1922-es Bizottság vezetője. Ők azok, akik például a nyári, majd őszi vezetőválasztást menedzselték a brit konzervatív pártban. Sir Gavin Williamson volt védelmi és oktatási miniszter nemet mondott a lehetőségre.

Bár a képviselői másodállások nem törvénysértők, néhány éve lemondásra kényszerítették Boris Johnson egyik kabinetminiszerét, amiért megsértette a lobbizási szabályokat, miközben a Johnson-kormányt azzal vádolták, hogy meg akarta szüntetni a képviselővel szemben eljáró etikai testületet.

(Nyitóképen: Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter interjút ad a Konzervatív Párt birminghami kongresszusán 2022. október 3-án. Forrás: MTI/EPA/Tolga Akmen).

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen