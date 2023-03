Novák Katalin nagykeresztet adott át Miloš Zemannak - fotó

Miloš Zeman távozó cseh államfő jövő héten adja át hivatalát utódjának, Petr Pavelnek, ám előtte elköszön a Csehországhoz közeli országok államfőitől. Hétfőn a német szövetségi elnökkel, Frank-Walter Steinmeierrel beszélt telefonon, csütörtökön pedig osztrák kollégáját, Alexander Van der Bellen kancellárt fogadta a prágai várban, a Hradzsinban. A találkozót követően közösen álltak az újságírók elé, és a második ötéves megbízatási ideje után távozó cseh elnök kifejtette, hogy Ausztria közvetítő szerepet játszhatna az egymással háborúban álló Ukrajna és Oroszország között.

„A semleges státusz néhány esetben előnyt jelenthet. Mondtam az elnök úrnak, hogy Ausztria semlegessége bizonyos összefüggésekben lehetővé teheti, hogy ez az ország közvetítő szerepet játszhasson Ukrajna és Oroszország esetében” – jelentette ki Miloš Zeman, akinek március 8-án jár le a mandátuma. A távozó elnök korábbi nyilatkozataiban Kínáról és Szerbiáról is úgy szólt, mint olyan országokról, amelyek képesek lehetnek közvetíteni a háborús konfliktusban.

Az osztrák-cseh kapcsolatokat mindkét fél nagyon jónak minősítette, és mindkét elnök úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború megítélése esetében egyetértés van közöttük. Az osztrák államfő tiszteletre méltónak minősítette azt a segítséget, amelyet Csehország nyújt Ukrajnának. „Ausztria ugyan katonailag semleges ország, de ez a semlegesség nem jelent közömbösséget” – szögezte le Van der Bellen. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy az Európai Unió országai Ukrajna kérdésében továbbra is egységesek maradjanak, és közösen lépjenek fel”.

Miloš Zemanhoz az osztrák kancellár után Magyarország köztársasági elnöke is ellátogatott pénteken. A találkozón, a magyarok megbecsülését kifejezve, Novák Katalin a Magyar Érdemrend nagykeresztjét adta át a leköszönő cseh államfőnek. A háború ezúttal is téma volt a találkozón, a cseh elnök pedig üdvözölte, hogy a magyar államfő is elítéli az orosz agressziót. Egyetértettek abban, hogy dolgozni kell a konfliktus mielőbbi lezárásán.

A két elnök a visegrádi négyekről is egyeztetett.

Megegyeztek abban, hogy mindketten érdekeltek a V4-es együttműködés megerősítésében. Novák Katalin úgy véli, a Magyarországot és a Csehországot összekötő témák túlsúlyban vannak azokkal szemben, mint amelyekben nem értenek teljesen egyet. Hozzátette, reméli, hogy meg tudja győzni Miloš Zeman utódját, Petr Pavelt arról, hogy van értelme megtartani a V4-et.

Az új cseh elnök többször is kritikus hangnemben fogalmazott Magyarországgal szemben. „Másképp ítéljük meg a helyzetet, ami Ukrajna támogatását illeti” – mondta korábban Petr Pavel, akit jövő héten szerdán iktatnak be hivatalába.

Nyitókép: Bruzák Noémi