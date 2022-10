Rishi Sunak magáénak tudhatja a Johnson-híveket, de a munkáspárti választ is

A nagy-britanniai kis, hétvégi minidráma után úgy tűnik, a józan ész kerekedett felül. A karizmatikus, de hazudozással és egyéb machinációkkal vádolt Boris Johnson végül feladta álmát, hogy pár hónappal megbuktatása után ismét miniszterelnök legyen (bár úgy tűnik, csak egyelőre).

Az egyre népszerűbb Penny Mordaunt, aki többször volt már miniszter, és most konzervatív parlamenti frakciófőnök, az utolsó pillanatban szintén feladta, mert nem lett meg neki a hétfő délutáni határidőhöz közeledve a jelöltséghez szükséges 100 támogató.

Így maradt a ringben egyedül Rishi Sunak volt pénzügyminiszter – akit a mostani pénzügyi viharban egy józan hangnak tartanak –, és így nyerte el gyorsan a konzervatív pártvezetői és egyben a kormányfői posztot.

Mordaunt nyilatkozata – amelyben közölte, hogy félreáll – utalt arra a történelmi pillanatra, hogy Nagy-Britanniának most első ízben lesz etnikai kisebbségből kikerült, nem fehér miniszterelnöke. A Kenyából bevándorolt indiai szülők gyerekeként született és brit elitegyetemre járt Sunaknak egy külön kis ajándék, hogy az indiai „fény ünnepén”, a briteknél is ünnepelt Diwali napján kapta meg a tisztséget, amiért már nyáron is ringbe szállt.

Sunak győzelme azonban nem az identitáspolitika híveinek ünnepe, hanem azok a britek lélegeznek fel, akiket kétségbe ejtett, hogy elődje miként segített rá rossz pillanatban erőltetett adócsökkentő tervével az infláció miatt már amúgy is emelkedő brit kamatláb-emelkedésre.

Sunak a nyáron folyt vezetőválasztási kampányban – akkor még alulmaradt – elég pontosan megjósolta, mi lesz a lakáskamatokkal, ha a párttagság Liz Trusst választja meg helyette. Ezért most sokan azok közül, akik szerint a Konzervatív Párt még alkalmas a kormányzásra – úgy tartják, hogy ő tudja a hánykódó hullámokról nyugodt vizekre kormányozni Britannia hajóját, és persze pénzügyeit.

Azt követően, hogy Johnson kiszállt a versenyből, az ő támogatói is elkezdtek hűséget vallani Sunaknak

– még Jacob Rees-Mogg keményvonalas vállakozási miniszter is, aki azzal a hashtaggel kampányolt, hogy #BorisVagyBedőlés.

„Most fontos a párt egysége. Gratulálok Rishi Sunaknak a győzelméhez és támogatni fogom vezetését” – írta a Twitteren. Kiállt Sunak mellett James Cleverly külügyminiszter is, aki eddig szintén Johnson-hívő volt.

Viszont nem fogadta örömmel a hírt az azonnali választásokat akaró ellenzéki Munkáspárt. Angela Rayner helyettes pártvezér a lehetőséget kihasználva gyorsan odaszúrt Sunaknak, amiért az először – zárt ajtók mögött – a konzervatív paramenti képviselők befolyásos 1922-es Bizottsága és nem a nemzet előtt szólalt fel. „Előrébb sorolta a pártot az országnál” – jegyezte meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain