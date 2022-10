Gálik Zoltán: korántsem biztos, hogy Rishi Sunak pártja kihúzza a következő választásokig 

Gálik Zoltán szerint két feladat vár az új brit miniszterelnökre: egyrészt az, hogy biztosítsa Nagy-Britannia gazdasági túlélését, hiszen rendkívül kedvezőtlen gazdasági körülmények vannak nemcsak az energiaválság, hanem elődje, Liz Truss úgynevezett kis költségvetése miatt, ami az adócsökkentést helyezte a középpontba. Másrészt a Konzervatív Pártot is valahogyan össze kellene fognia, tekintettel arra, hogy történelmi mélyponton van a népszerűsége, miközben 2024-ben választások lesznek – tette hozzá a szakértő. Megjegyezte: kérdés, ki lehet-e addig húzni, vagy előre hozott választásokat kell-e kiírni, miután sokan azon a véleményen vannak, hogy Rishi Sunaknak nincs legitimációja arra, hogy bármilyen programot is végrehajtson.

A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a legfontosabb, hogy az új miniszterelnök minél hamarabb átvegye a hatalmat, minél gyorsabban megalakuljon az új kormány és ennek bizalmat szavazzanak a piacok. Az elmúlt hetekben ugyanis olyan piaci mozgások voltak az Egyesült Királyságban, amik nagyon sokaknak még tovább nehezítették az életkörülményeiket. Bár az előző kormány elkezdett szociális intézkedéseket foganatsítani, de a Liz Truss által beígért adócsökkentési program a jelzáloghitel összedőléséhez vezetett, még a központi banknak is be kellett avatkoznia – magyarázta Gálik Zoltán.

Meglátása szerint ennek a folyamatnak nincs még vége, újabb kamatemelés várható, ami tovább nehezíti majd a hitelezők életét. Mindemellett még nincs lezárva az a kérdés sem, hogy hogyan fogják megmenteni a vállalkozásokat és milyen hosszú időre szólnak majd a mentőcsomagok, illetve miként kapnak segítséget az emberek azzal az árnyomással szemben, ami a gáz- és villamosenergia-piacon tapasztalható.

A szakértő megjegyezte,

október 31-én várható egy közép távú gazdasági program nyilvánosságra hozatala,

ami majd lefektetni azokat az irányelveket, amelyekkel a túlélést akarja biztosítani Rishi Sunak. Az új miniszterelnökre tehát meglehetősen sok feladat vár rövid idő alatt.

KAPCSOLÓDÓ Így lehet kedden új miniszterelnöke a briteknek III. Károly király kedden várhatóan megbízza a kormányalakítással Rishi Sunakot, a kormányzó brit Konzervatív...

Az energiaválság, az ukrajnai háború és a pandémia következményei mellett a brexit hatásait is nyögi Nagy-Britannia – a hétvégén tömeges tüntetés is volt London utcáin az uniós tagság visszaállításárért –, így aztán az elkövetkezendő hetekben ezek a kérdések is terítékre kerülhetnek az új kormány asztalán. Annál is inkább, mert például az északír helyzet rendezetlensége (még mindig várat magára a megfelelő mértékű vámok bevezetése) mindenképp tárgyalásokat követel meg az Európai Unióval – hívta fel a figyelmet Gálik Zoltán.

A Corvinus docense momentán nem sokat adna arra, hogy a konzervatívok kihúzzák majd a 2024-es választásokig, de

ha az új miniszterelnök képes rövid távon stabilizálni a gazdaságot, a toryk időt nyerhetnek a soraik rendezésére,

hiszen – mint már korábban is említette – jelenleg történelmi mélyponton van a népszerűségük. Egyes mérések szerint az emberek csupán 20 százaléka támogatja a Konzervatív Pártot, sőt, ennél rosszabb, 15 százalék körüli támogatottságról is érkeztek hírek, miközben a Munkáspárt történelmi magasságokban van: 50 százalék fölött is mérték őket.

Pár hónap biztosan kell majd, hogy a piacok lássák, hogy jó irányba indult-e el a brit gazdaság, és csak akkor tud majd tovább menni Rishi Sunak, már amennyiben valóban beáll mögé a párt, hiszen néhány héttel korábban még nem kapott miniszterelnök-jelöltként bizalmat – zárta gondolatait Gáilik Zoltán.

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen