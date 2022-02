A brit sajtó szerint újabb kínos leleplezés várhat Boris Johnsonra

„Addig kapaszkodik a hatalomba, amíg saját pártja ki nem szorítja. Nincs az az Isten, hogy önként távozzon” – jellemezte Boris Johnson miniszterelnök attitűdjét a brit Lordok Házának egyik konzervatív főrendje.

Gavin Barwell volt Johnson elődje, Theresa May kabinetfőnöke, tehát saját tapasztalata van a kormány működéséről. Másokhoz hasonlóan ő is elítélte a miniszterelnököt, amiért munkatársai és ő is több összejövetelen vett részt a pandémia első évében, amikor a brit átlagpolgároknak szigorúan korlátozták a társasági életét.

Johnsont a kormányzó Konzervatív Párt néhány nagyágyúja is lemondásra szólította fel, nem beszélve az ellenzékről. A média kikérte "az utca embereinek" véleményét, ezek is többféle nézetet ölelnek fel. Sokan vannak, minkét nagy párt szavazói közül, akik felháborodottan követelik a miniszterelnök távozását, de megszólaltak olyanok is, akik még mindig jó vezetőnek tartják.

Johnson sorsa azonban most nem az ő kezükben van, ugyanis

a konzervatív képviselők kényszeríthetnek ki pártvezérválasztást,

ha legalább 54-en aláírják a bizalmatlansági indítványt. Maga Johnson is így került hatalomra, elődje, Theresa May lemondása után. Előzőleg May viszont túlélt egy bizalmi szavazást.

Egyes brit lapok szerint jövő hétre már meglehet az 54 aláírás, hogy megpróbálják leléptetni Johnsont. Hogy hányan vannak, akik már lefelé fordított hüvelykujjal szavaztak a miniszterelnökre, arról nincs pontos adat, de az ITV pénteki híre alapján 20-22 ilyen képviselő jöhet szóba, mivel nem mindenki vállalta még fel névvel az aláírást. A bizalmi szavazáson egyszerű többség dönt, azaz, ha a képviselők 51 százaléka voksol Johnson távozására, akkor mennie kell.

Közben, ha diplomatikusan is, de kihátrált mögüle egy korábbi konzervatív nagyágyú, a párt egykori vezére, Ian Duncan Smith. Ő azt mondta, hogy „senki sem akarja megválaszolni azt a kérdést, hogy helyre lehet-e állítani a párt jó hírét Johnsonnal az élen. A tiszteletet és a bizalmat meg kell szolgálni, de nagyon könnyű elveszíteni” – fejtegette.

Miután a napokban a Johnson-kormány több vezető tanácsadója is lemondott, a kormányfő új kabinetfőnökére és új kommunikációs igazgatójára támaszkodva próbálja meg „resetelni”, a történeket maguk mögött hagyva mintegy újraindítani a kormányzását.

Az Independent című lap közben azt írta, hogy

Johnson újabb kínos részletekre számíthat a héten

– bár nem taglalta, hogy mitől dagadhat még tovább a partigate-botrány.

Ha ez még nem lenne elég, immár a kormányfő felesége, Carrie Johnson is a vihar epicentrumába került. Őt azzal vádolták, hogy „túlzott befolyása van” és például ő rúgatta ki Johnson egyik befolyásos tanácsadóját, aki aztán ellene fordult. Ritka módon, most Carrie Johnson is megszólalt és nyilatkozatában azt állította: férje ellenfelei megpróbálják lejáratni azzal, hogy negatív információkat csöpögtetnek a médiának.

