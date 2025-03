Különleges születésnapi ajándékot kapott az orosz külügyminiszter

"A hazának tett kiemelkedő szolgálataiért, az Oroszországi Föderáció külpolitikai irányvonalának kialakításához és megvalósításához való nagyszerű hozzájárulásáért, sokéves eredményes állami tevékenységéért Szergej Viktorovics Lavrov orosz külügyminiszter az Elsőként Meghívott Szent András Apostol Rendjével kitüntetendő" - hangzott az elnöki rendelet, amely pénteken jelent meg az orosz jogszabályok hivatalos közlésének honlapján.

Az Első Meghívott Szent András Apostol Rendet kiemelkedő állami és közéleti személyiségek, katonai vezetők, a tudomány, a kultúra, a művészet és a gazdaság jeles képviselői kapják meg olyan kivételes szolgálatokért, amelyek hozzájárulnak Oroszország jólétéhez, nagyságához és dicsőségéhez.

?? V.Putin awards S.Lavrov with the highest order - the Order of St.Andrew - "for outstanding services to the Fatherland, a significant contribution to the development and implementation of the Russian Federation's foreign policy, and many years of fruitful public activity. pic.twitter.com/w8FvJR7Z1Y