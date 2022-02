Szakértő: Boris Johnson elterelő hadműveletet kezdett

Gálik Zoltán szerint egy brit miniszterelnök mindenképp belebukott volna már abba, ha a népe úgy érzi, hogy szerinte rá más szabályok vonatkoznak, és amennyiben nem Boris Johnsonnak hívnák ezt a miniszterelnököt, egészen biztosan távozott volna már a hatalomból. „De Johnson még tartja magát, bár politikailag kezdenek összecsapni a hullámok a feje fölött” – fűzte hozzá a Corvinus Egyetem docense.

Ismeretes, az úgynevezett Downing Street-i karanténbulikról készült jelentés – előzetes, 12 oldalas összefoglalója –, rendkívül elmarasztaló a brit miniszterelnökkel szemben, megállapítva – ha nem is jogsértéseket, de legalábbis – azokat a tarthatatlan helyzeteket, amikben ezeket a partikat megtartották; ráadásul nem is egy, hanem 16 rendezvényről van szó. Gálik Zoltán hozzátette: jelenleg mindenki a jelentés folytatását várja, és hogy annak lesznek-e további politikai következményei.

A szakértő szerint a helyzet különlegességét erősíti, hogy egy olyan politikai felelősségvállalásnak a kérdése is felmerül, ami messze túlmutat azon, hogy egyszerűen csak partikat rendeztek volna a Downing Streeten, ami egy újfajta, sokak számára furcsán ható politikai kultúra meghonosodását jelzi, de itt most arról van szó, hogy

másfél évig azok, akik a szabályokat hozták, nem tartották be azokat.

Gálik Zoltán megjegyezte, a miniszterelnököt saját képviselőtársa, Theresa May is szembesítette a londoni parlamentben a kérdéssel: felfogta-e egyáltalán, hogy áthágja a szabályokat, miközben mások nem tudták meglátogatni a kórházban a szeretteiket, vagy elmenni a temetésükre. „Úgyhogy a Konzervatív Párt nagyon-nagyon érzékeny, és éppen ezért most nagyon megosztott ebben a kérdésben” – fogalmazott az egyetemi docens.

Ami a lakosság reakcióját illeti, Gálik Zoltán elmondása szerint, miután itt politikai felelősségvállalásról és a parlament félrevezetéséről van szó, szinte kivétel nélkül minden képviselői körzetből érkeztek jelzések, hogy egy ilyen politikai vezetést nem tűrnek el az emberek, és ennek nyomán 22 százalék alá zuhant be Johonson támogatottsága, miközben a Munkáspárt – a májusi választások előtt – már 10 százalékkal előzi a konzervatívokat.

A szakértő arról is beszélt, hogy nagyon furcsállaná, ha Boris Johnson azok után is megőrizné pozícióját, ha esetlegesen a rendőrségi vizsgálatok is megalapítanák – saját hatáskörükre vonatkozóan – a miniszterelnök felelősségét. Igaz, a kormányfő ennek árnyékában most nagyon pozitív képet igyekszik kialakítani, mely során kabinetirodát kíván létesíteni a Downing Streeten, és előtérbe tolta az összes olyan választási programját, ami a brexit folytatását célozza, illetve a gazdaságnak az élénkítésére, és nyilván a vírushelyzetnek enyhítésére irányul. De sokan úgy vélik,

mindez egy elterelő hadművelet, és nagyon átlátszó

– fogalmazott Gálik Zoltán.

Nyitókép: MTI/AP/Brit parlament/Jessica Taylor