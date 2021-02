A szomszédban már nyithatnak az iskolák, de kevesen élnek vele

Szlovákiában életbe lépett az úgynevezett Covid-automata, amely járásonként eltérő intézkedéseket jelenthet aszerint, hogy az adott járás a fertőzöttségi és kórházi mutatói alapján milyen zónába sorolandó a feketétől a halvány rózsaszínig. Marek Krajčí egészségügyi miniszter még pénteken bejelentette, hogy a legsötétebb színnel jelölt kilenc járásban nem nyithatnak ki az iskolák. „Tekintettel, hogy a helyzet ilyen komoly, a fekete járásokban az iskolák nem nyitnak ki, a bordó járásokban pedig attól függ, hogyan döntenek a regionális közegészségügyi hivatalok” – mondta a miniszter.

Egyes közegészségügyi hivatalok az alacsonyabb pozitivitás ellenére sem ajánlották az iskolanyitást. Az országban kilenc olyan járás van, ahol a fekete besorolás miatt eleve nem nyithattak ki az iskolák, és ezek közé tartozik a magyarok lakta déli járások közül a vágsellyei, a nagyrőcei és a rozsnyói. Több járásban, illetve városban viszont bár kinyithatnának, mégis zárva maradna az iskolák, mert a fokozott mértékben előforduló brit koronavírus-mutáció komoly fenyegetést jelent gyermekre, pedagógusra és szülőre egyaránt. Ez érvényes Pozsony megyében, a dunaszerdahelyi és a galántai járásban, valamint Kassa megyében is.

A helyzet sokszor városonként változik. Révkomáromban kinyitnak az alsó tagozatok, és a várostól fertőtlenítőszert is kapnak. „Az eredmények alapján biztosítottuk az iskolák nyitását, de a szülőkre bízzuk a döntést. Mindent megteszünk azért, hogy a pedagógusokat védjük. Maximálisan támogatjuk, hogy mihamarabb megkapják a védőoltást” – fogalmazott Keszegh Béla, Révkomárom polgármestere. A komáromi járás másik magyar városában, Gútán viszont nem mehetnek iskolába az alsó tagozatosok, az első vonalban dolgozók gyermekeit ugyanakkor fogadják az óvodákban.

Az általános iskolák felső tagozatainak tanulói és a középiskolák nem végzős osztályait látogató diákok továbbra sem vehetnek részt jelenléti oktatásban. Határozatlan ideig marad az online módszer, mint ahogy továbbra is érvényes marad a kijárási tilalom, és az, hogy negatív tesztre lesz szükségük a munkába járóknak. A teszteredmény a legrosszabb régiókban nem lehet hét napnál régebbi. A jobb járásokban 14 és 21 napnál nem régebbi teszt is elég lesz a munkába járáshoz. A kormány ugyanakkor már nemcsak ajánlja, hanem kötelezővé is tette a home office-t, amely alól csak azok az alkalmazottak jelentenek kivételt, akik a munkájukat nem tudják otthon elvégezni.

