Bűnbak lett a szavazatszámláló tanárokból Fehéroroszországban

„Csak akkor lesznek megismételt választások, ha megöltök” – mondta gyári munkásokkal vitatkozva Aljakszandr Lukasenka, miközben ők azt kiabálták neki: „menj el”.

Lukashenko's answer was reportedly this, via @tutby:



"Are you saying the elections were unfair and you want fair ones? Here's your answer. We had an election. There won't be any other elections until you kill me." https://t.co/WLi8BIc7Ga — max seddon (@maxseddon) August 17, 2020