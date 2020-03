Ezt adja a Formula-1 a koronavírus elleni harchoz

CPAP a neve annak a pumpának, amely oxigénben gazdag levegőt pumpál a tüdőbe és amely lehetővé teszi, hogy ne intenzív osztályon kezeljék a légzési gondokkal küzdő, koronavírusos betegeket.

A Covid-19 elleni harcba most kényszerszünetre küldött Formula-1 versenyek mérnökei is beszállnak.

A folyamatos, pozitív légzőúti pumpáknak nevezett gépeket ugyanis a Mercedes istálló embereinek együttműködésével próbálják majd ki a londoni University College kórházban.

