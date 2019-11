Nagy meccs jön este: Boris Johnson–Jeremy Corbyn tévévita

A 2019-es brit választási kampány első élő televíziós vitájának ringjében a kék sarokban Boris Johnson miniszterelnök, a piros sarokban a posztjára pályázó baloldali pártvezér, Jeremy Corbyn áll ki.

A küzdelem végül kétemberes marad, mivel a brit fellebbviteli bíróság elutasította a választásokon rendszeresen harmadik Liberális Demokraták és a szintén markánsan brexitellenes Skót Nemzeti Párt beadványát, amely szerint törvényellenesen zárták ki őket a műsorból.

A bírák végül úgy döntöttek, hogy a vitának helyt adó ITV kereskedelmi tévéadó „nem lát el közszolgálati funkciót” – holott, amikor a múlt században létrejött, külön szabályozás tért ki arra, hogy ilyen feltéteknek is meg kell felelnie és rá is vonatkoznak a pártatlanság normái.

Így négy férfi: Johnson, Corbyn és a két bíró tartott távol két karizmatikus női politikust: Nicola Sturgeon skót pártvezért és Jo Swinsont, a liberálisok első emberét attól, hogy a műsorban alternatívát kínáljon a választóknak.

Egy másik érdekes momentum az, hogy Johnson és Corbyn is a brexit oldalán áll – szemben a két másik pártvezetővel, így az EU-ban maradásért kampányoló erők egyszerűen nem kapnak szót. Swinson és Sturgeon még panaszt emelhet a brit médiahatóságnál, az Ofcomnál – ez azonban csak azután bírálhatja el az ügyet, hogy a műsor adásba került.

Az ITV azzal próbál kompenzálni, hogy a többi pártvezetővel egy celebekről szóló bulvárműsor után, kedden késő este ad le interjút. Johnson és Corbyn ezt megelőzően egy egyórás élő műsorban szállhat szembe egymással 200 fős stúdióközönség előtt. Corbynt a bal, Johnsont a jobb oldalra állítják, a nézők és a jelenlévők is kérdezhetnek tőlük.

A fő téma – nem nagy meglepetésre – a brexit, a brit gazdaság, az egészségügy és a két pártvezér jelleme lesz.

Johnson például ismét megígéri, hogy konzervatív parlamenti többséggel a háta mögött már el tudja fogadtatni Brüsszellel kötött brexitegyezményét és január végéig ki tudja vezetni az országot az EU-ból. Corbyn közben komplikáltabb képet vázol fel: újratárgyalná az alkut, majd népszavazásra bocsátaná.

A gazdaság kérdésében furcsa vita várható, mert mindkét párt masszív költekezéssel és az államadósság növelésével akarja magához édesgetni a választókat. A konzervatívok érvelése az, hogy most olcsó a kölcsön. A Labour radikális váltást – például egyes nagy szolgáltatók államosítását is akarja. Előjön majd a politikusoknak a csecsemőölelgetés melletti kedvenc témája, a kórház- és iskolaépítés is.

Amikor a két politikus jelleme kerül terítékre, Johnson Achilles-ina Jennifer Arcuri amerikai vállalkozóval tényként kezelt korábbi viszonya lesz. A nő egy interjúban azt mondta: ő lojális volt, a politikus viszont "a farkasok elé vetette". Corbynon közben a palesztin ügy és az iszlámfóbia iránt érzékeny pártjában felbukkant antiszemitizmus vádját kérik majd számon.

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Jack Hill