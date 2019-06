II. Erzsébet beszédében üzent is Donald Trumpnak

A hétfői pompa és ceremónia után a kedd a politikai tárgyalások napja a Nagy-Britanniai állami látogatásra érkezett Donald Trump számára. Az amerikai elnök érkezése előtt ismét összevitatkozott London polgármesterével, miközben kedden karnevált idéző tömegtüntetést szerveztek a vizit elleni tiltakozásul.

Donald Trump két és fél évvel beiktatása után végre megkapta amit akart: hivatalos állami látogatásra érkezett Nagy-Britanniába.

A ceremónia részeként 21 ágyúlövés, királyi díszőrség és maga az uralkodó és államfő, a kora ellenére friss és jókedélyű II. Erzsébet királynő fogadta.

The President and The Prince of Wales inspect a Guard of Honour formed by Nijmegen Company, Grenadier Guards. #USStateVisit pic.twitter.com/RwxRdLhm77

Trumppal és a First Lady Melaniával együtt teázott Károly herceg, a trónörökös és felesége, Camilla, Cornwalli hercegnő, este pedig 170 személyes, frakkos-tiarás díszvacsorát rendezett neki a királynő. A vendégek között azonban nem volt ott Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezére és néhány más politikus, akik az elnök stílusa és politikája elleni tiltakozásból maradtak távol.

Nem jött el Harry herceg sem, akinek újdonsült anya feleségét, az amerikai Meghan Markle-t undoknak titulálta az elnök.

A látogatás nem nélkülöz más ellentmondásos elemeket sem. Azt követően, hogy régi ellensége, Sadiq Khan londoni főpolgármester gyakorlatilag lefasisztázta, Trump leszállása előtt pár perccel a Twitteren mart oda, „jéghideg lúzernek” titulálva a tízmilliós város vezetőjét. „Khan pocsék munkát végzett Londonban, inkább a bűnözésre és ne rám koncentrálna”.

Khan hivatala erre „gyerekes sértegetésnek” nevezte az elnök beszólását.

Trump jókedvét azonban ez nem befolyásolhatta, mert érkezése után az amerikai tengerészgyalogság egyik helikopterével repült át a királynői rezidenciára, a Buckingham Palotába. Az útra magával hozta saját dinasztiáját, vejét és tanácsadóját, Jared Kushnert, lányát, Ivankát és férjét. Trump tíz másodpercen át szorongatta Károly herceg kezét, majd kissé félszeg módon kezet rázott a királynővel is.

"Our common values and shared interest will continue to unite us"



Her Majesty the Queen raises a toast "to our continued friendship" between the UK and US at the Buckingham Palace state banquet she is hosting for US President Donald Trumphttps://t.co/90Lr9ihCa7 pic.twitter.com/Zrk5GzEq2o