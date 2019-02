Kimutatta a foga fehérjét a konzervatív kemény mag

Megint leszavazták a brit kormányfőt a parlamentben a brexit miatt. Az eredmény ugyanakkor csak annyit erősít meg, hogy a brit politika roppant módon megosztott az Európai Unióból való kilépés kérdésében.

Theresa May 303 nem és 258 igen szavazat mellett vesztette el a jelképes és nem kötelező érvényű szavazást, amely azt tesztelte, hogy a brit parlament támogatja-e a kormány brexit-politikáját.

Az ellenzéki Munkáspárt értelemszerűen nem támogatja a kormányt, mivel szemben May-jel azt akarja, hogy a kilépés után Nagy-Britannia maradjon vámunióban az EU-val – ami fenntartaná az ír-északír határ szabad átjárhatóságát.

Jeremy Corbyn, a Labour pártvezére hozzá is vágta May fejéhez a voks után, hogy „ismerje be, kudarcot vallott brexit-stratégiája és álljon elő olyasmivel, amit támogat a parlament” – ez utóbbi megjegyzés azonban totális lehetetlenségnek tűnik, ismerve a brit politika megosztottságát.

Ami kínosabb volt a miniszterelnöknek, hogy saját konzervatív pártja kemény brexitpárti része, az Európai Kutatási Csoport tartózkodott a voksolásnál, amit May így el is veszített.

A keményvonalasok szerint a kormányindítvány támogatása azt jelentette volna, hogy kizárják az alku nélküli brexit lehetőségét. Ami még kínosabb volt: konzervatív, de EU-párti képviselők egy része is szembeszállt a kormányfővel.

A BBC esti vitaműsorában Jacob Rees-Mogg, a csoport egyik hangadója azt mondta: a nép nem szavazott kilépési egyezményre, vámunióra, az Európai Bíróság folytatódó befolyására és arra, hogy elszakítsák Észak-Írországot Nagy-Britannia többi részétől.

"Az EU gazdasági bukás és mi megszabadulunk tőle. Olcsóbb lesz az élelmiszer és a ruházat"

– magyarázta a konzervatív politikus az alku nélküli kilépésről, ami mások szerint viszont katasztrofális hatással járna.

A tory kemény mag egyébként úgy szavazta le Mayt, hogy ő papíron azt állítja egyetért velük és nem hajlandó kizárni az alku nélküli brexit lehetőségét. Az EU-val való radikális szakítást óhajtó képviselők szerint azonban a kormányjavaslat burkoltan éppenséggel el akarta volna vetni a szabályozatlan kilépésről szóló opciót.

Kommentátorok szerint May nem tudta megóvni a gyenge ragtapasszal összetartott tory egységet és most azt demonstrálta az EU felé, hogy nem tudja összefogni pártja frakcióit.

May korábban közölte: ha leszavazzák, az meggyengíti brüsszeli tárgyalási pozícióját és így nehezebb lehet olyan változtatást elérni a tory kemény mag által gyűlölt ír határgarancia kérdésében, amit ők el tudnának fogadni.

Mindeközben az EU-ban úgy látják: a britek egyelőre inkább egymással vitáznak és nem próbálnak tárgyalni az Brüsszellel, ezért a nagy döntések márciusra várhatók.

Nyitókép: MTI/AP/Brit parlament/Jessica Taylor