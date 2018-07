Bajban a német hadsereg – külföldieket sorozhatnak be

A hadsereg létszámának ütemes leépítése és a kötelező katonai szolgálat megszüntetése utáni években folyamatosan tovább csökkent a véderő létszáma, de az ezredfordulót megelőző, valamint az azt követő évek nagy arányú munkanélkülisége sok pályakezdő számára kínált – legalább átmeneti -elhelyezkedési lehetőséget. Idővel azonban a munkanélküliség aránya 5 százalékra esett vissza, így egyre kevesebben jelentkeznek katonának, amiben szerepet játszik az is, hogy a német hadsereg felszereltsége igencsak sok kívánni valót hagy maga után.

A légierő gépei közül alig egynéhány képes a magasba emelkedni, a 6 tengeralattjáró közül egyetlen sincs bevethető állapotban, a katonaság egykori büszkesége, a 244 Leopárd típusú páncolos kétharmada alapos javításokra szorul. A g36-os mintájú gépfegyvereket Ursula von der Leyen védelmi miniszter rendeletére ki kellett vonni a használatból, mert meleg időben képtelenné vált velük a pontos célzás.

Noha az iskolákban és más tanintézetekben a katonaság időről időre érdekfeszítő előadások keretében igyekszik felkelteni a fiatalok hadsereg iránti érdeklődését, ezt a fáradozást eddig nem sok siker koronázta, mert egyre kevesebben jelentkeznek sorozásra.

A legnagyobb példányszámú bulvárlap, a Bildzeitung a berlini védelmi minisztérium bizalmas jelentésére hivatkozva közölte, hogy a hadsereg számos külföldi megbízatása miatt elérkezett teljesítőképessége határára, képtelen újabb feladatok vállalására, ugyanis a gyenge felszereltsége mellett valamennyi haderőnemnél fokozódó problémát jelent a létszámhiány. Ennek ellensúlyozására Berlinben fontolóra vették, hogy külföldön is toborzásba kezdenek.

Egyelőre – írja a Bildzeitung – csak az Európai Unió tagállamai jönnek szóba, de nincs kizárva az sem, hogy más országokból jelentkezőket is – alapos háttértanulmányozás után – besoroznak majd. Az ötlet nem új keletű, mert az Egyesült Államok már a második világháborút követően felvett hadseregébe bevándorolt fiatalokat, akiknek leszerelésük idejére kilátásba helyezte az amerikai állampolgárság elnyerését. Hasonló csábítással növelte a francia véderő is az időközben elhíresült idegenlégiójának létszámát is.

Nyitókép: Valda Kalnina (MTI/EPA)