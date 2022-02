Találtak kilenc új koronavírusfajt

Egy nemzetközi kutatócsoport elemeztetett egy már létező adatbázisban megtalálható információkat egy hatalmas teljesítményű számítógépes hálózattal. Az pedig talált 132 ezer új RNS-vírust – ez csaknem tízszer annyi, mint a 15 ezer, amennyi korábban ismert volt –, és volt köztük 9 új koronavírus is.

Mint a Tweak Town összeállítása alapján a hvg.hu írta, a munka legnagyobb részét a Serratus Project mögött álló rendszer végezte. Ez 20 millió gigabájtnyi nyilvánosan elérhető génszekvencia-adatot ellenőrzött, amelyhez összesen 5,7 millió biológiai minta tartozott. Ez utóbbiakat 13 év alatt gyűjtötték össze és osztották meg egymással a világ kutatói. A minták igen változatosak: van köztük jégdarab és vadon élő állatoktól származó ürülék is.

A rendszer a vizsgálat során egy olyan specifikus gént keresett, amely egy RNS-vírus jelenlétére utal.

Az újonnan felfedezett vírusokat tartalmazó minták földrajzi eloszlása egy interaktív térképen is megnézhető, magyar minták is vannak benne: serratus.io/geo a) Az 5,7 millió biológiai mintában észlelt vírusok megoszlása rendszertani besorolás szerint. Az ismert mintegy 15 ezer vírusból közel 9000-et detektáltak a kiválasztott mintákban, továbbá találtak mintegy 132 ezer új vírust. b) A vírusadatbázisba bekerülő új eredmények (havonta) - jól látszik a projekt eredményessége a korábbi évekhez képest. c) Azon minták földrajzi elhelyezkedése, amelyekben új vírusokat találtak (a minták 28 százalékához nem tartoztak földrajzi metaadatok). Forrás: nature.com

