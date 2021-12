Kutatás: áttörés várható a daganatos és ritka betegségek gyógyításában

Az innovatív gyógyszergyártók már most is árbevételeik 15 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre, ezért is gondolja azt a megkérdezettek többsége, hogy a következő években ez lesz a leginkább kiemelt üzleti terület – ismertette az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének felmérését a szervezet elnöke. Holchacker Péter szerint folyamatosak a nagy jelentőségű fejlesztések, gyógyszeripari előrelépések. Hozzátette: a számok egyértelműen azt mutatják, hogy az új gyógyszeres terápiák egyre hatékonyabbak, ezért is fontos, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a magyar betegekhez.

Az innovatív gyógyszeripari cégvezetők arra számítanak, hogy a következő időszakban még inkább felértékelődnek majd az új típusú technológiai megoldásokra épülő lehetőségek. Ezért a távdiagnosztika és általában az e-egészségügy kiaknázása biztos, hogy a fókuszban lesz. Az egyesület elnöke kiemelte: majd minden terápiás területen, de ezen belül is a daganatos betegségek elleni, a ritka betegségek kezelésére irányuló, továbbá a mentális betegségek vonatkozásában is olyan jellegű terápiák érkezése várható, amelyek önmagukban is jelentősek lesznek. Újabb forradalmi változásokat hoznak a gyógyításban a génterápiák, a sejt- és szövetterápiák és a biotechnológia egyéb lehetőségei, de Holchacker Péter kiemelte az új típusú vakcinák személyre szabott felhasználását is, például a rák gyógyításában.

A felmérésből ugyanakkor az is kiderül, hogy az érintettek szerint az egészségügyi és gyógyszertámogatási döntésekbe a betegeket jobban be kell vonni. Ezen a terülten egyébként a csehek állnak a legjobban, ahol most ősszel olyan szabályozás született, hogy a betegek képviselőit kötelező bevonni a különböző gyógyszerbefogadási folyamatokba, amitől a többi visegrádi ország, köztük Magyarország is távol van még – tette hozzá a szakember. A válaszokból azonban egyértelműen kiderült, hazánknak is minél hamarabb ildomos lenne ehhez a váltáshoz csatlakoznia, amit az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete is preferálna.

A felmérés arra is rámutatott, hogy az innovatív gyógyszergyártók bizakodók, mert valóban komoly áttörés várható számos területen, az viszont aggasztja őket, hogy főleg a visegrádi országokban jelenleg még viszonylag lassú az új terápiákhoz való hozzáférés.

Nyitókép: Image Source/Getty Images