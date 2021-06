A ProMare óceánkutató nonprofit szervezet és több ipari partner bevonásával megépített trimarán hajó június 15-én hagyta az az angliai Plymouth kikötőjét, hogy körül-belül három hét múlva az Amerikai Egyesült Államokban található Plymouth (Massachusetts) kikötőjében érjen célba - írta a Világgazdaság.

A robothajó az eredeti Mayflower 1620-as útvonalát követi, mellyel az angol telepesek megérkeztek az új világba.

Az IBM vízi járműje 50 láb (15 méter hosszú), 20 láb (6,2 méter) széles. A hajó aluminimum- és szén-kompozit elemekből áll, 5 tonna kiszorítóerővel rendelkezik, napelem-meghajtású hibrid motor hajtja, dízel-rásegítéssel.

Fedélzetén tápanyag- és hőmérséklet-érzékelőket, víz- és levegőminták rögzítésére alkalmas mérőeszközöket szállít, melyeknek köszönhetően tudományos adatokat gyűjtenek az óceánkémia, a tengerszint és a hullámminták jövőbeli tanulmányozásának elősegítésére.

