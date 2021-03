Matek - már látni, mikor hullik ki a járvány méregfoga

A Worldometers statisztikai portálon keresztül elérhető egy matematikai modellezés, amelyből kiderül, mikor kezd ellaposodni Magyarország járványgörbéje, mikor csökken végre az aktív fertőzöttek, a halottak és a kórházi kezelésre szorulók száma a jelenlegi koronavírus-tendenciák és az oltási folyamat mentén.

A hazánk közeljövőjét "bemutató" első számítás a halottak számának alakulását mutatja be három forgatókönyv alapján - optimista, reális, pesszimista. A görbén az látszik, hogy április 11-ig emelkedhet a napi halottszám, aztán viszont ebben javulás lesz, de ennek mértéke függ az emberek jelenlegi járványügyi felgyelmezettségétől és az átoltottságtól is. A pesszimista forgatókönyv viszont előre vetíti, hogy júliusban akár egy negyedik járványhullám is elkezdődhet, igaz, már sokkal kisebb elánnal, mint a korábbiak. Forrás: Worldometers

A kórházi ágyak számára vonatkozó becslés szerint épp mostanra érte el a magyar egészségügyi a teljesítőképesség határát, igaz, már csak március 31-ig romlik a helyzet, utána meredeken csökken az egészségügyi ellátásra jutó teher. 19 702-ben van megállapítva a hazai kórházi ágyak száma, ezt mostanság átlépi a szükséglet, és 24 493 körül tetőzhet a hónap utolsó napján, és ugyanígy április 11. után válik majd ez a helyzet is tarthatóvá. Forrás: Worldometers

Van egy olyan görbe is, amely szerint az aktív fertőzöttek száma ma már március 18. óta csökken, ez viszont csak úgy lehetséges, hogy a felderítés hazánkban folyamatosan javul, ugyanis a regisztrált koronavírusos aktív fertőzöttek száma a hivatalos adataink alapján még növekvő tendenciát mutat, igaz, már nem olyan tempóban, mint az elmúlt hetekben. Forrás: Worldometers

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt