Most már az androidosok is élvezhetik, amit eddig csak az almások

Jelentős frissítést kapott az Android Készülékkereső (Find My Device) szolgáltatása, mellyel immáron valós időben lehet követni embereket is; az engedelmükkel, természetesen – számolt be a hvg.hu.

A 9to5Google beszámolója alapján néhány dizájnbéli változás mellett megjelent egy új, „People” (magyarul: Emberek) nevű fül az alkalmazásban; ezen belül látszódnak azon kontaktjai, akik jóváhagyták a pozíciójuk megosztását önnel (vice versa), így valós időben, térképen követheti őket.

A térkép alatt az eszközeit találja, melyeket eddig is szemmel tarthatott az alkalmazásban. Ha szeretné látni, hol jár az ismerőse, vagy hogy éppen ön, csak érintse meg az „Új megosztás” opciót, és a felugró ablakban még beállíthat néhány részletet: mennyi időn keresztül osztaná meg a helyzetét (1 óra / csak ma / egyéni időtartam), illetve, hogy kikkel. Itt a kontaktjai nevét, valamint az adott személy nevét és e-mail-címét is megadhatja. Végül alul arra is lehetősége van, hogy a kapcsolódó linket megossza.

Természetesen a funkció használatához engedélyt kell adnia a Készülékkeresőnek a helyzetéhez (méghozzá állandó jelleggel), de ha ez megvan, és az ismerőse is jóváhagyta a megosztást, egy kék pontként láthatja majd a térképen. A megosztás természetesen bármikor leállítható, nem kell megvárni, míg letelik az előre beállított időtartam – teszi hozzá a hírportál.

Az újdonsággal az Apple-höz zárkózik fel a Google, iOS-en és a többi apple-ös eszközön ugyanis már évek óta van mód a pozíció valós idejű megosztására.