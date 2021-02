Kiszámolták, mikor jön az üdvös fordulat a magyar járványszámokban

A világstatisztikákkal foglalkozó Worldometers portál matematikai összefüggések alapján országonként három verziót állított fel a koronavírus-járvány várható csillapodására, így Magyarország számára is kész a több változatú jóslat.

Ezek alapján a koronavírus-járvány harmadik hullámának fellendülő szakaszában tartó Magyarországon a meredek emelkedés március első hetében válthat stagnáló emelkedésre, majd március utolsó hetében – több tényező függvényében – jöhet a járványgörbe ellaposodása. A Worldometers statisztikai portál három változatú jóslata a magyar járványgörbe ellaposodásával kapcsolatban

A Worldometers egy pesszimista, egy reális és egy optimista becslést tett közzé annak alapján, hogy milyen százalékban viselik a maszkot az emberek, mennyire terjed a jelen lévő brit mutáns és hogy alakul az átoltottság mértéke.

A fertőzöttek számának emelkedését mutató fenti görbénél jóval érdekesebb, amit a halottak számának alakulásában láthatunk jóslatként:

megfelelő átoltottság és maszkviselés esetén március derekán meredek süllyedésnek indulhat a napi halottszám – addig emelkedik –, de rosszabb esetben március utolsó hetében ez nagy valószínűséggel az oltások hatására is bekövetkezhet. A "csúcson" 120-130 között lehet a halottak napi száma.

A Worldometers jóslata a halottak számának alakulására.

A prognózisról ITT találni további érdekes grafikonokat.

Ismert, Magyarországon a múlt hét derekán Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva megerősítette: megérkeztünk a koronavírus-járvány harmadik hullámába. Ezt a számok azóta is igazolják, az aktuálisan fertőzöttek száma a múlt heti 77 ezres mélypontról azóta is emelkedik, már lassan 83 ezer fő, a január végén tapasztalt, 1000 fős újfertőzött-adat is már a múlté – nap nap után 2000 fő fölötti a regisztrált új koronavírusosok száma –, a január végi, viszonylag alacsony halálozási adatok (50 körül) után pedig már többször is naponta száz fölött volt a gyászoló családok száma, a 3 napos "mozgó átlag" a vasárnapi adatok alapján 107 fő volt.

Néhány érdekesebb európai ország adatai

Az Egyesült Királyságban , ahol jóval előrébb tartanak az oltási programban és készülnek a március 8-ai nyitásra, a halálozások szempontjából már január 24-én túl lehettek a "csúcson", március végére elérhetik az októberi "csendességet", a regisztrált fertőzöttek számának esése gyakorlatilag az év eleje óta tart.

, ahol jóval előrébb tartanak az oltási programban és készülnek a március 8-ai nyitásra, a halálozások szempontjából már január 24-én túl lehettek a "csúcson", március végére elérhetik az októberi "csendességet", a regisztrált fertőzöttek számának esése gyakorlatilag az év eleje óta tart. Az igen nagy gondokat bejelentő Szlovákia , ha úrrá lesz mostani rossz helyzetén, húsvétig igen nagy bajban lesz, még úgy is, hogy a fertőzöttszám épp most indulhat a matematikusok szerint tartós esésnek.

, ha úrrá lesz mostani rossz helyzetén, húsvétig igen nagy bajban lesz, még úgy is, hogy a fertőzöttszám épp most indulhat a matematikusok szerint tartós esésnek. Az Orbán Viktor miniszterelnök által "laboratóriumnak" tekintett, a március eleji nyitásról nemrég lemondó Ausztria körülbelül húsvétkor gondolkodhat a hogyan továbbról, de a napi halálozások száma óvatlanság esetén akár április közepéig nőhet (legjobb esetben március derekáig). Itt az elmúlt napokban előfordult, hogy húsz alatti új halottat jelentettek. A 15 ezerhez közelítő magyar összhalálozással szemben Ausztria valamivel 8 ezer fölött jár ebben a mutatóban.

körülbelül húsvétkor gondolkodhat a hogyan továbbról, de a napi halálozások száma óvatlanság esetén akár április közepéig nőhet (legjobb esetben március derekáig). Itt az elmúlt napokban előfordult, hogy húsz alatti új halottat jelentettek. A 15 ezerhez közelítő magyar összhalálozással szemben Ausztria valamivel 8 ezer fölött jár ebben a mutatóban. A kínai vakcinát már hetek óta alkalmazó Szerbiára (másik "laboratórium") nem vonatkozik jóslat, ám déli szomszédunknál a halottak száma december óta vagy csökken, vagy stagnál.

Nyitókép: Pixabay.com