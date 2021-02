"Rendkívül biztonságos" két koronavírus elleni oltás

Közel hétmillió adagot adtak be a kétféle oltásból Nagy-Britanniában január 24-ig, és ezeket vizsgálták részletesen. Azóta már 10 millió fölött jár a szám.

Összesen 22 820 alkalommal következett be olyan nem várt esemény a vakcina beadásának ideje körül, amelyről feltételezik, hogy mellékhatás lehet. Ezerből három ember érintett.

Szinte az összes alkalommal enyhe tünetről volt szó: influenzaszerű megbetegedés és felkarfájdalom is szerepel a listán.

Ezek nem koronavírusos megbetegedésre utaló tünetek, hanem testünk reakciói az oltásra.

Néhány nap alatt javulnak, majd el is múlnak, közölte a brit gyógyszereket és egészségügyi termékeke szabályozó ügynökség, az MHRA.

Ismert tény, hogy a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett oltásának beadása után ritkán komoly allergiás reakció léphet fel, viszont ez mindössze

egy-két embert érint százezer beadott oltásonként

a szakértői becslések szerint. Az MHRA összesen 101 ilyen esetről kapott jelentést. Elővigyázatosságból ugyanakkor az orvosok azt tanácsolják, hogy azok, akik a Pfizer-oltás bármely összetevőjével találkozva korábban súlyos allergiás reakciót mutattak, azok ne ezt a típusú vakcinát vegyék fel.

Nincsenek meglepetések

Az MHRA-hoz eddig befutott oltásmellékhatások egyike sem olyan, ami meglepte volna a szakértőket: ez megnyugtató hír lehet azok számára, akik aggódnak egészségük miatt, s ezért félnek beadatni maguknak a vakcinát. Erős bizonyítékok vannak ugyanakkor arra, hogy a védőoltások életeket mentenek és megakadályozzák a súlyos megbetegedést.

Munir Pirmohamed, az Egyesült Királyság egyik oltásbiztonsági szakértője szerint az oltások rendkívül biztonságosak.

"Az oltás nyújtotta előnyök messze felülmúlják annak kockázatait, ezt mondom a családomnak is"

- fogalmazott.

June Raine, az MHRA vezetője azt nyilatkozta, a biztonság elsődleges szempontjuk volt az engedélyeztetésben.

Enyhék a reakciók

Az MHRA-nak leggyakrabban bejelentett mellékhatások, melyek tízből egy embernél tapasztalhatók és pár nap alatt javulnak, a következők:

felkarfájdalom

fejfájás

hidegrázás

fáradságérzet

betegségérzet

láz

szédülés

gyengeségérzet

izomfájdalom.

Az arcbénulás nem köthető az oltáshoz

A beoltottak körében halálesetek is bekövetkeztek: a kilencmillió oltottból összesen 143-an haltak meg. Ez nem aggasztó, és nem is köthető az oltáshoz: bármilyen populációt vizsgálunk hosszabb ideig, halálesetek be fognak következni azon belül.

Az MHRA arcbénulásos esetekről is kapott értesítést: ez az állapot oltástól függetlenül, természetesen is bekövetkezhet. A szervezet közlése szerint a feléjük jelentett 75 eset megfelel annak az aránynak, amilyenben ez egyébként spontán is bekövetkezik a populáción belül, és nem sugallja azt, hogy a vakcinának ilyen típusú veszélye lenne. Ezzel együtt kiemelten figyelik az esetek számának alakulását. A brit variáns ellen is hat Az AstraZeneca vakcinája hatékony a brit variáns ellen is, állapították meg az Oxford Egyetem a vakcina fejlesztésében részt vevő kutatói.

A hatékonyság megegyezik az eredetileg globálisan elterjedt vírusvariánssal szembenivel.

A Kentben felfedezett variáns egészen a legfrissebb lezárások kezdetéig agresszívan terjedt a szigetországban.

Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Laurent Gillieron