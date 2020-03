Koronavírus - Óvatosságra intenek az ibuprofén miatt

Nem javasolja az ibuprofént tartalmazó gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírusos tünetekre Christian Lindmeier, az Egészségügyi Világszervezet szóvivője, miközben hangsúlyozta, még ki kell vizsgálni, hogy van-e kapcsolat a gyógyszer és a betegek állapotának súlyosbodása közt - írta a Euronews.

Korábban Franciaországból érkeztek olyan információk, hogy fiatalok, akikről később kiderült, hogy koronavírus-fertőzöttek, lázcsillapításra ilyen szert vettek be, és súlyosbodott az állapotuk. (Olivier Véran francia egészségügyi miniszter az ibuprofén és kortizon tartalmú gyulladáscsökkentők használatának kerülését javasolta). Azt javasolták, lázra paracetamol hatóanyagú szert használjanak a betegek.

Egyelőre nincs bizonyíték a Covid-19-fertőzés és az ibuprofén közti kapcsolatra (kutatók már vizsgálják az esetleges összefüggéseket), ahogy azt sem lehet tudni, hogy kisebb mennyiségre is igaz-e az állítás, vagy csak ha túl sokat szed be valaki. A WHO elővigyázatosságból ajánlja e hatóanyag elkerülését.

A WHO szóvivője is azt tanácsolja a magukon koronavírus tüneteit észlelőkön, hogy

ne próbálják magukat egyedül meggyógyítani, és inkább vegyenek be paracetamolt a lázra és fájdalomra, hacsak az orvosuk mást nem tanácsol.

