A jövő robotjai nem C-3PO-k lesznek

Győr városa a kanadai Mentorállal versenyezve szerezte meg a robotépítő olimpia megrendezésének jogát, részben annak köszönhetően, hogy a kormány is támogatja ezt a programsorozatot, mondta az InfoRádióban a szervező Edutus Egyetem vezérigazgatója. Szögi Zoltán hozzátette, hogy a versenyen gyerekek és egyetemisták építenek és programoznak robotokat, miközben olyan készségeket sajátítanak el, amelyek később nagy hasznukra lesznek a munkaerőpiacon. A robotok ugyanis ma már az életünk részei, még hogyha nem is úgy néznek ki, mint a C-3PO a Star Warsból.

"Mindenki fejében alapvetően egy humanoid robot jelenik meg, azonban, hogyha belegondolunk abba, hogy tíz éve egy bérletet hogy tudunk megvenni: odamentünk a BKV kioszkjához és megkértük az eladót, hogy adjon nekünk egy bérletet. Most már automaták vannak, amik kvázi robotok. De, hogyha akár az önkiszolgáló kasszákra gondolunk egy nagyáruházban, az is robot, csak mi segítünk neki abban, hogy leolvassa a kódot. Vagy, hogyha egy kocsira gondolunk, mi minden technika van már beleépítve, ami vezetői asszisztens, akkor ezekre is úgy tekinthetünk, mint robotok" – mutatott rá Szögi Zoltán.

A vezérigazgató szerint

nem kell attól félnünk, hogy a robotok tartósan és tömegesen elveszik a munkánkat, néhány munkakörünket azonban igen,

de ez eddig is így volt. "Ma már nincsen telefonközpontos kisasszony – jegyezte meg. – Az olyan munkák, amelyek nagy mértékben automatizálhatóak, vagy jól leírhatók, azoknál kiváltják majd az emberi erőt, de ez az emberi erőforrás máshol fog tudni magának találni munkát" – vélekedett.

A jövőben a robotprogramozás sem igényel majd olyan szintű szaktudást, mint most, fűzte hozzá a vezérigazgató. "Régen a programozás egy nagyon bonyolult dolog volt. Akkor ahhoz egy nagyon nagy tudás kellett, aztán egyre inkább egyszerűsítették: hogyha most ráklikkelünk egy ikonra, akkor mondjuk megnyitja a szövegszerkesztőt, ami régen úgy nézett volna ki, hogy nekünk kellett volna begépelnünk az ehhez szükséges parancssort. Természetszerűleg

kell egy nyitottság afelé, hogy ezeket a robotok úgymond »én fogom uralni«,

de nem hiszem, hogy túlságosan bonyolult lenne, nem lesz ez egy akkora ugrás" – mondta.

A robotépítő verseny főszervezője hangsúlyozta, hogy a robotok többsége nem emberszabású lesz a jövőben, hiszen erre a formára semmi szükségünk nem lesz, a humanoid robot inkább művészeti alkotás, fogalmazott Szögi Zoltán az InfoRádióban.

Nyitókép: MTI/EPA/Rolf Vennenbernd