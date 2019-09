Bombahír kapott szárnyra egy komáromi e-autógyárral kapcsolatban

Bejelentést tett két autóipari cég (Fox Automotive Switzerland, Phoenix Gold Resources), hogy a MIA e-autók gyártását Magyarországra hozzák - szúrta ki a Portfólió.hu. A magyarországi vállalatot (Fox Automotive Hungary) már be is jegyezték, Philip Ekkehard fogja vezetni - sokáig volt vezető beosztásban a magyarországi Mercedesnél -, a gyártás helyszíne pedig Komárom lesz, évi 12 ezer MIA-t terveznek kigördíteni.

Komárom önkormányzata egyelőre nem kívánja kommentálni a bejelentést, míg Philip Ekkehard mindent megerősített, ami írásban eddig megjelent.

A Portfólió úgy tudja, a MIA-t egy használaton kívüli gyárépületben készítik majd, "magas szinte robotizált" gyártási folyamattal, és k+f tevékenységet is a városba visznek.

Korábban gyártottak már ilyen kocsikat Franciaországban, de összesen 1300 darabot tudtak eladni, és csak 80-90 kilométert bírt egy töltéssel, közben 32 ezer euróba került (ez kb. 10 millió forint). Most viszont új lendületet kap a projekt, és a műszaki tartalom is sokkal komolyabb lesz az ígéretek szerint, például 200 kilométert is bírni fog, és 220 voltos töltéssel sem lesz több a várakozás 3 óránál. Az árát 4,3 millió forintnyi euróra ígérik - és ebben még nincs is állami támogatás.

A Fox Automotive tervei között szerepel ugyanakkor további két változat piaci bevezetése: a családi MIA L és a vállalkozásoknak szánt MIA U. A vállalat weboldalán az összes modell előrendelhető már.

