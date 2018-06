A szex is bekerült az izlandi sikerreceptbe

Az izlandiak 1-1-gyel zárták az első vb-meccsüket, miként két éve az első Eb-mérkőzésüket is. Franciaországban a magyarok elleni, marseille-i meccs következett, újabb döntetlennel. De nem ez a lényeg, hanem hogy 2016-ban tovább tudtak lépni a csoportból. Most is ebben reménykednek.

A nigériai Szuper Sasok elveszítették az első mérkőzésüket – mégpedig simán 2–0-ra a horvátok ellen. Az afrikai válogatott korábban csak akkor tudott továbbjutni vb-csoportjából, ha az első mérkőzését megnyerte. A legutóbbi tizenhárom világbajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg. A stadion lelátóinak felét, de lehet, hogy a háromnegyedét izlandi szurkolók töltik majd meg, ez az európai csapat mellett szól. Az időjárás már kevésbé: 32-35 fok közötti hőmérsékletet ígértek a meteorológusok a mérkőzés idejére.

Az izlandi szurkolók Volgográdban is többségben lesznek. (MTI/AP/Matthias Schrader)

Az izlandiak egyébként nem élnek aszkéta életet a torna alatt sem. A mérkőzés előtti napon tartott kötelező sajtótájékoztatón egy izlandi újságíró megkérdezte Hallgrimsson szövetségi kapitányt és a csapatkapitány Aron Gunnarsont, hogy tiltott-e a szex a játékosoknak a torna alatt. A kapitány azt mondta, hogy csak addig, ameddig a feleségek meg nem érkeznek. Ők ugyanis meglátogathatták férjeiket a második mérkőzés előtt. Hallgrimmson beszámolt még egy különlegességről: nincs hozzászokva a válogatottja, hogy egy nagy torna mérkőzése előtt esélyesként beszéljenek róla. Most pedig ez a helyzet…

Mindenesetre szó sincsen arról, hogy lebecsülnék a nigériai válogatottat. Hallgrimsson így jellemezte az ellenfelet: „Fizikailag erős, gyors, jó atlétákból álló, sok futásra képes csapat. Kiválóan kontrázó legénység, Az elmúlt időszakban taktikailag is sokat fejlődött, szerintem sok olyat tud, ami egy jó csapatot jellemez.”