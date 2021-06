Kemény Dénes: az Eriksen-dráma után az edző a kulcsember

Kemény Dénes edzői pályafutása alatt nem került olyan súlyos helyzetbe, mint amivel a dán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának kellett szembenéznie. Utóbbinak egyik játékosát, Christian Eriksent a pályán kellett újraéleszteni a finnek elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, majd nem sokkal később arról kellett dönteni, hogy visszaküldi-e a pályára sokkos állapotban lévő futballistáit a meccsből hátralévő ötven percre. Végül az találkozó folytatása mellett döntött a csapat és az UEFA, és végül a finnek nyertek 1-0-ra.

Hasonló helyzetbe viszont került Kemény Dénes, amikor egy vízilabda Európa-bajnokság rajtja előtt egy nappal az egyik kulcsjátékosának az édesapja halt meg. Akkor a pólósra bízta a döntést, hogy hazautazik vagy játszik, és végül amellett döntött, hogy játszik.

"Az elfoglaltság segített neki a helyzet feldolgozásában. Ezért az, hogy lejátszották Koppenhágában a második félidőt, mindenképpen helyes volt, mert ezt követően könnyebb lesz a következő két mérkőzés a csapatnak" – mondta Kemény Dénes.

A felvetésre, hogy ebben a helyzetben a dán válogatottnak szüksége lehet speciális segítségre, a férfi vízilabdaválogatottat 15 évig irányító szakember azt mondta, ez egy olyan emberi helyzet, amelyben egy pszichológusnak nagyobb tapasztalata van, mint egy edzőnek, hiszen foglalkozása miatt többször került már hasonló helyzetbe, ennek ellenére szerinte most Kasper Hjulmand szövetségi kapitányra vár komoly feladat.

"Azt tapasztaltam, hogy amikor pszichológus kezeli a játékosokat, az kevésbé hatásos, mint amikor az az edző, akivel napi kapcsolatban van, akivel annyira egymásra vannak utalva, mint a családtagok" – mondta Kemény Dénes, hozzátéve, emiatt inkább az edzők és szövetségi kapitányok felkészítésében hárul nagyobb szerep a mentális szakemberekre.

Az Eb eddigi mérkőzéseiről szólva, Kemény Dénes úgy fogalmazott: vegyes a kép, voltak, akik bátran győzelemre játszottak, ilyen volt például az angol vagy a holland válogatott, és ennek meg is volt az eredménye. És vannak a biztonságos csapatok, amelyek arra mennek, hogy legyen egy pontjuk a nyitányon, és a következő két meccsen valahogy majd kiharcolják a továbbjutást. Ez szerinte általában jellemző a csoportmérkőzésekre, és emlékeztetett arra is, hogy az olaszok három döntetlennel kezdve is lettek már világbajnokok.

Kiemelte a holland–ukrán meccset, ahol egy félidő alatt született öt gyönyörű gól, az esélyesnek tartott belgák könnyű sikerét az oroszok ellen, és szerinte az angolok is mutatják egyre jobban azokat a jeleket, melyek az elmúlt 15 év utánpótlás-reformjából látszanak.

"Egyre jobban szerepeltek a korosztályokban is, ebből táplálkozik ez a csapat. A játék alapján magabiztosabban is nyerhettek volna, és ez magában hordozza azt is, hogy hiába játszanak fölényben, legközelebb esetleg nem nyernek" – emelte ki a szakember.

Nyitókép: Photo by Friedemann Vogel - Pool/Getty Images