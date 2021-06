Üzent a kórházból Christian Eriksen

Christian Eriksen beszélt a La Gazzetta dello Sport olasz sportújsággal, miután szombat este szívleállást szenvedett. Eddig azt lehetett tudni az állapotáról, hogy jól van – írja a dán tv2.dk.

A La Gazzetta dello Sport címlapján szereplő dán labdarúgó azt mondja:

Hozzátette: „Jól vagyok. Most meg akarom érteni, mi történt.”

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. ?? pic.twitter.com/anWUjcbEtP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021