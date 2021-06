Összeesett egy dán játékos a Dánia-Finnország mérkőzésen, áll a játék

A Dánia-Finnország koppenhágai Eb-csoportmérkőzés első félidejének hajrájában 0-0-s állásnál a dán Christian Eriksen minden előzmény nélkül magatehetetlenül esett össze a pályán, csapattársai azonnal körülállták, orvosi segítségre volt szükség, és láthatóan szívmasszázsra és defibrillátorra is, az újraélesztés hosszadalmas, de a hírek szerint sikeres volt.

A játék leállt, majd a finn játékosok és a játékvezetők is elhagyták a pályát, végül Christian Eriksent hordágyon, csapattársai kíséretében levitték a pályáról, állapotáról fél órán át nem volt hír, ám az M4 Sport híradása szerint "stabil állapotban hagyta el a stadiont", kórházba szállították a játékost.

Ya Allah tears in my Eyes ? thank you thank you . All the best to Eriksen and to his family❤️ pic.twitter.com/whIsrMufi5 — Albi?? (@albiFCB7) June 12, 2021