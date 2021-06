Merkely Béla: nem kizárt, hogy Eriksen még visszatérhet

Stabil az állapota Christian Eriksennek, a dán labdarúgó-válogatott játékosának, akit szombaton csapata koppenhágai Európa-bajnoki mérkőzésén a pályán kellett újraéleszteni. A futballistát továbbra is kórházban kezelik.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint az újraélesztés professzionális volt. Ilyenkor minél hamarabb elkezdik a folyamatot, annál nagyobb az esély, hogy újra lehet éleszteni a beteget.

Eriksen a finnek elleni összecsapás 43. percében minden előzmény nélkül összeesett a pályán, ahol bő tíz percen keresztül élesztették újra. Mint vasárnap a csapatorvos elmondta, hirtelen szívmegállás lépett fel Eriksennél, ám ennek pontos okát még keresik.

A szívgyógyász, sportorvos az InfoRádiónak azt mondta: a típusos hirtelen szívhalál mögött általában valamilyen, a szívizmot érintő strukturális megbetegedés áll, ritkábban pedig genetikai, veleszületett megbetegedés. A hirtelen szívhalál oka vélhetően kamrafibrilláció, amelyet defibrillációval tudtak helyrehozni, és addig szívmasszázzsal tartották fent a keringést.

Merkely Béla szerint az is lehet, hogy szerzett ok áll az eset mögött, mert a koronavírus-járvány idején egy vírusfertőzést követő szívizomgyulladás is okozhat ilyen panaszt.

A rektor nem zárta ki, hogy a dán játékos valaha még futballozzon, de azt elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európa-bajnokságon alatt visszatérjen a pályára.

„Ha megvan az ok, akkor vannak olyan módszerek, amelyekkel minimálisra lehet csökkenteni az újbóli előfordulás esélyét”

– fejtette ki, megemlítve, hogy léteznek speciális beültethető eszközök, amely segítenek elkerülni a szívmegállást.

Merkely Béla szerint ilyenkor az a feladat, hogy az okok kezelése és a rizikó csökkentése mellett visszaadják a játékosnak a sport örömét, a biztonságos körülmények között. Ha nincs erre lehetőség, akkor viszont fel kell hagyni a versenyszerű sporttal.

