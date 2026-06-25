Németország-Ecuador vagy Curacao-Elefántcsontpart? Nehéz lesz dönteni – sport a tévében

A június 25-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Ecuador-Németország, New York
Duna World
10.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 4. nap, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Baseball, MLB, Tampa Bay Rays-Kansas City Royals
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 1. nap, Cromwell