Németország-Ecuador vagy Curacao-Elefántcsontpart? Nehéz lesz dönteni – sport a tévében

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón tesz új bejelentéseket a hétvégi kihelyezett kormányülés előtt, miközben a kabinet egyszerre több politikailag érzékeny ügyet mozgat. Szerdán benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot, a parlament pedig jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalhat hat javaslatot. A Tisztítótűz-művelet keretében a legnagyobb vitát a képviselői mandátum 12 éves korlátozása váltotta ki, amelyet a TASZ szerint ki kellene venni a csomagból. Eközben razzia volt a Semmelweis Egyetemen, őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, felmondták Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, és tovább gyorsult a Fideszhez köthető médiumok leépülése.