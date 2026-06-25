ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.34
usd:
312.93
bux:
0
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Németország-Ecuador vagy Curacao-Elefántcsontpart? Nehéz lesz dönteni – sport a tévében

Infostart / MTI

Persze a foci-világbajnokságon kívül is lesz mit nézni csütörtökön, például baseballt vagy strandkézilabdát.

A június 25-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Ecuador-Németország, New York

Duna World

10.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 4. nap, Leicester

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Baseball, MLB, Tampa Bay Rays-Kansas City Royals

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 1. nap, Cromwell

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Németország-Ecuador vagy Curacao-Elefántcsontpart? Nehéz lesz dönteni – sport a tévében

labdarúgás

sportközvetítés

világbajnokság

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apáti Ferenc: több ok miatt is kellenek a külföldi vendégmunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban

Apáti Ferenc: több ok miatt is kellenek a külföldi vendégmunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban

„Nem tudjuk megúszni, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc egyetemi docens szerint egyre kevesebb magyar születik, egyre kevesebben vállalják el a betakarítás nehéz fizikai munkáját, és a piaci verseny miatt nem tudnak nekik sokkal magasabb bért adni.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.25. csütörtök, 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés

Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón tesz új bejelentéseket a hétvégi kihelyezett kormányülés előtt, miközben a kabinet egyszerre több politikailag érzékeny ügyet mozgat. Szerdán benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot, a parlament pedig jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalhat hat javaslatot. A Tisztítótűz-művelet keretében a legnagyobb vitát a képviselői mandátum 12 éves korlátozása váltotta ki, amelyet a TASZ szerint ki kellene venni a csomagból. Eközben razzia volt a Semmelweis Egyetemen, őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, felmondták Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, és tovább gyorsult a Fideszhez köthető médiumok leépülése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva hőségcsapda a pesti tömegközlekedésben: 35 fok felett még az új buszokon is lekapcsol a klíma

Durva hőségcsapda a pesti tömegközlekedésben: 35 fok felett még az új buszokon is lekapcsol a klíma

A BKV buszainak klímaberendezései 35 Celsius-fok felett gyakran leállnak, a kiöregedett járművek hűtőrendszere pedig már javíthatatlan.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela earthquakes kill at least 32, with 700 injured, as buildings destroyed across Caracas

Venezuela earthquakes kill at least 32, with 700 injured, as buildings destroyed across Caracas

Rescuers are searching through the rubble and people have been heard calling for help. The US Geological Survey earlier warned of thousands of deaths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 08:54
A brit szuperszámítógép szerint jelenleg Argentína a legesélyesebb a vb-győzelemre
2026. június 25. 08:45
„Fradi-góllal” kezdődött, de Marokkó hátrányból fordítva legyőzte Haitit
×
×