Továbbra is a vámháború legfrissebb fejleményeire figyelnek elsősorban a befektetők, de az első negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai is izgalmasan alakulnak, ezek is befolyásolják a hangulatot. A mai nap legfontosabb eseményeként az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa Washingtonba látogat, hogy a vámokról tárgyaljon - Trump már az enyhülés jeleit mutatta az elmúlt napokban, azonban nagy kérdés, hogy születhet-e érdemi kompromisszum az USA és az euróövezet között. Az ázsiai részvénypiacokon jó volt ma a hangulat, és Európában is emelkedést láthatunk a kedvező pénteki fejleményt követően, az Egyesült Államok ugyanis mentességet adott a nagyrészt Kínából importált okostelefonokra, számítógépekre és néhány más elektronikai cikkre kivetett extra vámok alól.