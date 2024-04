Sós Csaba Milák Kristófról az ob után: kezdem én is azt hinni, hogy neki elég ennyi is

Magyar úszás erős volt, erős most is, és erős is lesz – vélekedett az InfoRádióban a múlt heti, Eb-t és olimpiát megelőző úszó országos bajnokságot általánosságban értékelve Sós Csaba szövetségi kapitány.

A csapat két zászlóshajója szerinte Milák Kristóf és Kós Hubert lehet ezen a nyáron, de rajtuk kívül is felbukkant egy új szereplő: a 400 vegyesen kiváló időt úszó 15 éves Jackl Vivien is.

"Még sokan elég jól úsztak, elég, ha annyit mondok, hogy a tavalyi világbajnokságon 200 háton ötödik versenyzőnk jelen pillanatban Magyarországon nincs induló pozícióban az olimpián" – utalt arra, hogy Kovács Benedek, Kós Hubert és Telegdy Ádám hármas versenyében az ob-n fordult a kocka, ugyanis Telegdy parádés idővel nyerte a számot, így Kovács Benedek talán az Eb-n fordíthatja a maga javára a csatát, amíg Kós Hubert a tengerentúlon készül, nem mellesleg a szám világbajnokaként.

Milák Kristóf öt arany- és egy ezüstéremig jutott a Duna Arénában, és a kapitány szerint "összességében jól ment", és ez meg is lepte.

"Egy-egy számban, aki tehetséges, bármit tud. De az, hogy a hat számot végigcsinálta a négy napon keresztül... A 100 pillangó rendes üzenet a többieknek. Megmondom férfiasan, nem gondoltam, hogy itt tarthat azok alapján, amilyen információim voltak róla. Az első nap találkoztam vele: hogy miről beszélgettünk és miről nem, azt nem szeretném elmondani, egyszerűen azért nem, mert ő nyilvánvalóan nem óhajtja ezt" – ecsetelte Sós Csaba.

Hosszú Katinka helyzete a szövetségi kapitány szerint egészen más szituáció. "Utoljára Székely Éva nénit láttam, aki szült és vissza tudott jönni nemzetközi szinten úszni. Hosszú Katinka megpróbálja ugyanezt, és ha kijut a hatodik olimpiájára, újabb csúcsot állít fel. Ehhez azonban jelen pillanatban nincs közel, Jackl Vivien is üzent az idejével, meg ott van még Mihályvári-Farkas Viktória, Kapás Boglárka, Jakabos Zsuzsa, tehát ellenfelek is vannak, de meglátjuk, hogy mire juthat. Őszintén mondom továbbra is, hogy drukkolok neki, dicséretes."

Beszámolt arról is, hogy a magyar szövetség már nem tervez olyan versenyt szervezni, ahol olimpiai szintidőt lehet úszni, de rengeteg nemzetközi verseny van még a belgrádi Eb-ig, amelynek az utolsó napja a szintúszási határidő.

"Nyilván az Európa-bajnokságot azért tették erre az időpontra. Alatta van a római Sette Colli verseny, előtte a barcelonai Mare Nostrum, illetve egy sioni és egy Monte Carló-i verseny is, úgyhogy lehetőség még bőven van" – mondta.

Sós Csaba arról is beszélt, hogy a válogatottban miképp reagáltak Milák Kristóf sikeres visszatérésére annak ismeretében, hogy nem sokan úsztak olyan keveset az elmúlt évben, mint ő.

"Kezdem én is azt hinni, hogy neki elég ennyi is. A zsenik egyedi utat járnak,

egyre kell figyelni, hogy ne akarjuk ezt általánosítani és kötelezővé tenni, mert Milák Kristófból csak egy van. Ha ez így fog sikerülni, akkor legyen így. Nem akarja senki, hogy másképp legyen. Nekem továbbra is – függetlenül az eredményétől –, az, ahogy ő úszik pillangón, rendkívüli dolog. Én űztem ezt a műfajt, nekem továbbra is nagy örömet okoz, ha ezt látom. Kérdőjel volt és van is még bennem, de nagyon meggyőző volt, amit a bajnokságon mutatott" – szögezte le a kapitány.