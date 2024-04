Edzője elmondta, mi kell ahhoz, hogy az új magyar úszócsillag döntőbe jusson Párizsban

A tizenöt éves Jackl Vivien majdnem hat másodperccel megjavította egyéni csúcsát, és 4:34,96 perces időeredményével teljesítette az olimpiai szintet 400 méter vegyesen a budapesti Duna Arénában rendezett úszó országos bajnokságon.

A tatabányai tehetség edzője, Kocsis Márta az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában elmondta: önmagában az időeredmény is óriási dolog, az olimpiai kvóta pedig hab a tortán. A szakember kiemelte, hogy tanítványának kiváló adottságai vannak és nagyon hamar tud regenerálódni. Úgy véli, fényes jövő állhat előtte, de jósolgatni nem szeretne, mert mégiscsak egy tizenöt éves versenyzőről van szó.

A felnőtt mezőny nem teljesen ismeretlen Jackl Vivien számára, hiszen részt vett már korábban felnőtt rövid pályás Európa-bajnokságon, nemrég pedig az is hivatalossá vált, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány döntése értelmében tagja lesz a júniusi, belgrádi nagymedencés Eb-re utazó magyar úszóválogatott keretének. Az ifjúsági Európa-bajnok, kétszeres EYOF-aranyérmes a 400 méter vegyes mellett 1500 méter gyorson is rajtkőre áll majd a szerb fővárosban.

A párizsi olimpia azonban „egy teljesen más szint” lesz Kocsis Márta szerint, július végéig még sokat kell tanulnia versenyzőjének. Mint mondta, Jackl Vivien nagy álma valósult meg az olimpiai szint teljesítésével, úgy vágott neki az idei szezonnak, hogy megpróbálja megúszni. A tréner szerint

Párizsban inkább a tapasztalat- és az élményszerzés lesz a cél, és 2028-ban, Los Angelesben lehet majd nagyobb álmokat kergetni.

Kocsis Márta elmondta: tanítványa az ob-n délután úszta meg a 4:34,96-os időt, ahhoz pedig, hogy esetleg döntőbe jusson az olimpián, délelőtt is képesnek kellene lennie hasonló teljesítményre. Korábban más versenyeken ez hellyel-közzel sikerült neki a felnőttek között, de a szakember figyelmeztetett, hogy „az olimpia ebből a szempontból is teljesen más”, hiszen a világ legjobbjaival kell majd megküzdenie a döntős helyekért. Hozzátette: ahhoz, hogy ennek a közelébe kerülhessen, Jackl Viviennek

„már délelőtt is vastagon 4 perc 40 másodperc alatt kellene úsznia” Párizsban.

Ez eddig még nem sikerült neki, igaz, nem is nagyon próbálkoztak vele az edző elmondása szerint.

Ezért jó lehetőség, hogy az olimpia előtt júniusban lesz még egy Európa-bajnokság Belgrádban, ahol akár ezzel is lehet majd kísérletezgetni. „Az a verseny akár egy komoly főpróba is lehet. Elképzelhető, hogy megnézzük, milyen az, amikor már délelőtt is kiússza magából a maximumot. Ahhoz, hogy tudjuk hova tenni az éppen aktuális idejét, először délelőtt is kell egy olyat úsznia, hogy bejusson a döntőbe” – magyarázta a szakember.

Kocsis Márta arról is beszélt, hogy tanítványa nagyszerű körülmények között készülhet Tatabányán, minden adott ahhoz, hogy edzéskörülmények között is kihozza magából a maximumot. Úgy véli, Jackl Vivien ékes bizonyítékát adta ennek az országos bajnokságon. Az edző kiemelte, hogy az egyesülettől és az elnöktől is megkapnak minden támogatást. Mint fogalmazott,

sosem panaszkodtak amiatt, hogy egy sátras, ötvenméteres uszodában edzenek, az eddig elért eredmények őket igazolják.

A tatabányai egyesület edzőtáborozási lehetőségeket is tud biztosítani, vagyis nem csak egyetlen helyszínen zajlanak a tréningek. „Nem mondom, hogy nem örülnénk egy fedett uszodának Tatabányán, nyilván az lenne a legeslegjobb, de ettől függetlenül itt vagyunk egymásnak mi ketten, szépen haladunk előre, és eddig nagyon jól meg tudtuk oldani ezeket a dolgokat” – mondta Kocsis Márta.