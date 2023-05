Belefulladt az élvonalba jutásba a Debrecen vízilabdacsapata

A vlv.hu szaklap híre szerint az ob I/B-t 25 győzelemmel és 1 vereséggel záró DVSE-Master Good csapata csütörtök este gazdasági okokra hivatkozva lépett vissza az élvonaltól.

„Az egyesület zavartalan működése érdekében kénytelenek voltunk meghozni ezt a fájó döntést. A másodosztályú együttes és az utánpótláscsapatok versenyeztetése továbbra is biztosított, minden olyan bajnokságban elindulunk a következő szezonban is, ahol ebben az évben részt vettünk” – áll az együttes közleményében. Becsky István klubelnök arra is kitért, a jövőben azért dolgoznak, hogy hasonlóan kimagasló felnőtt eredmény esetén tudják majd vállalni az élvonalbeli indulást.

Az már korábban kiderült, hogy a második helyen végző Invictus csapata sem vállalja az első osztály, így az ob I-es mezőnynek nincs kiesője, a Szentesnek nem kell osztályozót játszania, és a KSI szintén bentmarad.

Nyitókép: Grigorenko/Getty Images