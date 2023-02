Vörös és fekete, itt az idei F1-es Ferrari – képek, videók

Bemutatta idei versenyautóját a Forma-1-es világbajnokságban szereplő Ferrari.

Az olasz istálló keddi ceremóniáján több száz szurkoló követte figyelemmel az SF23-as elnevezést viselő autó leleplezését, majd az előző idényben a pontverseny második helyén végző Charles Leclerc néhány kört is megtett a fioranói pályán.

Charles Leclerc takes the 2023 Ferrari out on track for the first time! ? pic.twitter.com/S2CIvcAbWa — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 14, 2023