Katy Perry már a világűrt ostromolja

Több mint hat évtizede ez lesz az első csak nőkből álló legénység egy űrhajó fedélzetén - emelték ki a közleményben.

A 18 méter magas New Shepard rakéta a Kármán-vonalra, a világűr nemzetközileg elismert határára viszi majd a hattagú legénységet, amelynek tagjai között lesz Katy Perry mellett az újságíró Gayle King és a szintén újságíró, képzett pilóta Lauren Sanchez, Jeff Bezos milliárdos menyasszonya, valamint két tudós, Aisha Bowe és Amanda Nguyen, továbbá Kerianne Flynn filmproducer.

Az űrvállalat a küldetés időpontjáról csak annyit közölt, hogy arra valamikor tavasszal kerül sor. A New Shepard először 2021 júliusában vitt legénységet az űrbe, akkor Jeff Bezos és testvére, Mark volt a fedélzeten.

Perry és társai a rakéta 11. személyzettel végrehajtott útjára készülnek.

Katy Perry is set to go to space for Jeff Bezos’ next Blue Origin rocket launch.



The launch will take place this Spring. pic.twitter.com/Ke8TXlKWan