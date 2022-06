Tomori Zsuzsanna: erről nem is mertem volna álmodni

Ambros Martín vezetőedző szerint a Győr mindent megtett a norvég Vipers Kristiansand ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében, de ez is kevésnek bizonyult.

„Ellenfelünk kiválóan játszott és a kulcspillanatokban sajnos rendre jobban teljesített. Nem tudtuk megfelelően olvasni a helyzeteket, és a norvég csapat szinte nem is hibázott. Tomori Zsuzsanna sosem játszik támadásban most viszont hét a hat ellen ott volt, és ez sok gondot okozott nekünk. Csalódott vagyok, de nem a csapatom, hanem a fantasztikus szurkolóink miatt, sajnálom, hogy nem tudtuk a BL-trófeával megörvendeztetni őket” – mondta a spanyol vezetőedző a 33-31-es vereség után.

A négygólos Lukács Viktória a Vipers jobban játszott a döntőben.

„Az elején jó tempót diktáltunk, jöttek a gyors gólok, de aztán a Vipers tudatosan lassította a játékot. A félidőben próbáltunk változtatni, de ezt nem tudtuk megvalósítani. A védekezés nem volt olyan stabil, mint az elődöntőben, így a kapusainknak is nehezebb dolguk volt. Mindenki nagyon akart és odatette magát, muszáj volt mindent megpróbálnunk, hogy megtaláljuk, mi működik ellenük.

Nagyon nehéz volt futni az eredmény után, rossz volt azt látni az eredményjelzőn, hogy mindig egy lépéssel előttünk vannak”

– mondta a szélső.

Kiemelte, hogy az egész szezonban csak négyszer kaptak ki, kétszer a Viperstől és kétszer a Ferencvárostól, de rossz pillanatokban, ezért nem tudták szebben zárni a szezont.

Ez volt az utolsó mérkőzése a győriek francia kapusának, Amandine Leynaud-nak.

„Sosem egyszerű megnyerni a négyes döntőt. Többször veszítettem, mint ahányszor győztem, ez teszi értékesebbé a sikert. Ezúttal a Vipers jobb volt nálunk” – mondta a francia kapus, aki így is boldog távozik, hiszen sokat köszönhet a kézilabdának. Budapest, 2022. június 5. Az ezüstérmes Győri Audi ETO KC csapatának tagjai a kézilabda női Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand mérkőzés utáni díjátadón a budapesti MVM Dome sportcsarnokban 2022. június 5-én. MTI/Kovács Anikó

Az immár egymás után kétszeres BL-győztes Vipers edzője, Ole Gustav Gjekstad arról beszélt, tudták, hogy a közönség nagyobb része a Győrnek fog szurkolni, készen kellett lenni erre a kihívásra is.

„Nem kezdtünk jól, az első félidő felénél bajban voltunk, de utána megoldottuk. Jobban irányítottunk a védekezésben, és elkezdtek jönni a gólok is. Büszke vagyok a csapatra azért, ahogy egész évben játszott.

A Vipers színeiben nyerte pályafutása negyedik BL-aranyát Tomori Zsuzsanna. Az egykori győri kiválóság a védekezés oszlopa volt, emellett a második félidőben az említett taktikai váltásnál, a hét a hat elleni játéknál támadásban is fent volt, két gólt szerzett – viccesen meg is jegyezte, nem tudja, mikor dobott utoljára gólt az utóbbi években.

„Nem is mertem volna álmodni, hogy a Győrt meg tudjuk verni 15 ezer ember előtt otthon.

Folyamatosan küzdöttünk, az első félidő elejét nagyon elrontottuk, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. A második játékrész elején a Győr megint nyomást helyezett ránk, de ismét mi tudtunk olyan taktikai lépést húzni, amivel nem tudtak mit kezdeni. Ahogy megterveztük ezt a hétvégét, meg is tudtuk valósítani. Végig azt éreztem, hogy nem rajtunk van a nyomás, tudtunk nyugodtan játszani a két-háromgólos előny birtokában. Amit pedig a végén Katrine Lunde művelt, az csodálatos volt" – mondta a magyar játékos. Volt is miért dicsérni a kapust, a 42 éves, immár hatszoros BL-győztes Lunde – szintén korábbi győri – 12 védést mutatott be, de többször is kulcspillanatokban hárított.

Tomori Zsuzsanna elmondta, hogy a norvég bajnokság utolsó két-három hetében gyakorolták a hét a hat elleni játékot, aminek hatására a Győr nyitott védekezésről visszaállt hatosfalra, és örül annak, hogy ez a húzás jól sült el.

Arról, hogy a Győr színeiben nyert három BL-aranyhoz képest a mostani diadal miben más, azt mondta, annyiban különbözik, hogy ezúttal nem hazai, hanem külföldi csapattal nyerte egy nagyon jó év után, és büszke a sikerre.

A korábbi győri jobbszélső, Jana Knedlíková elmondta, rendkívül érzelmes meccs volt számára a finálé, mert még mindig nem könnyű neki az ETO ellen játszania, de nagyon boldog a siker miatt. Hozzátette, elsősorban csapatként nyújtottak kiváló teljesítményt. Budapest, 2022. június 5. Az aranyérmes norvég Kristiansand csapatának tagjai ünnepelnek a kézilabda női Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand mérkőzés utáni díjátadón a budapesti MVM Dome sportcsarnokban 2022. június 5-én. MTI/Kovács Anikó

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó