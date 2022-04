A 91. percben született a Ferencváros győztes gólja

Hiába kezdett jól, agresszív letámadással a Honvéd, mégis a vendégek szereztek vezetést. A kispesti csapatot nem zavarta meg a gól, mert nemcsak egyenrangú partnere volt az esélyesebb fővárosi riválisának, hanem veszélyesebben is futballozott nála, Dibusznak többször is nagyot kellett védenie. A hazaiak erőfeszítése még a szünet előtt góllá érett, amikor Zsótér bombázott a keresztléc alá szabadrúgásból. Bár a játék képe nem változott az egyenlítést követően sem, mégis majdnem a Ferencváros vonulhatott előnnyel az öltözőbe, de Szappanost a bal kapufa kisegítette.

A folytatásra nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a zöld-fehérek, ettől pedig még élvezetesebbé vált az amúgy is jó iramú mérkőzés, mert így felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mindkét hálóőr bravúros védéseket mutatott be. A hajrára a Ferencváros került fölénybe, a kissé elfáradó Honvéd pedig nem tudta megtartani a döntetlent, de ehhez bírói hiba is kellett, mert Zachariassen egy olyan szöglet után tudott a kapuba fejelni, amikor kirúgásnak kellett volna következnie.

Budapest Honvéd-Ferencvárosi TC 1-2 (1-1)

Bozsik Aréna, 4062 néző, v.: Andó-Szabó

Gólszerzők: Zsótér (34.), illetve R. Mmaee (7.), Zachariassen (91.)