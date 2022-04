Ferrari-elnök: Nem állunk le a munkával a Forma–1-ben

A cégvezető szerdán, a Ferrari részvényeseinek éves találkozóján beszélt arról, hogy az idei F1-es idény az ő szempontjukból "igazán izgalmasan" alakul.

"Két évvel ezelőtt azt mondtuk, nagyon keményen kell dolgoznunk ahhoz, hogy újra versenyképesek legyünk, és most a szurkolóinkhoz hasonlóan magam is nagyon elégedett vagyok, hogy a legmagasabb szinten tudunk versenyezni" - jelentette ki Elkann. Hozzátette: "a szezon csak most kezdődött és a Forma-1-ben mindig nagyon kemények az ellenfelek, ezért fáradhatatlanul kell tovább dolgoznunk, valamint a legjobb tudásunk szerint kell folyamatosan optimalizálni a teljesítményünket".

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője az idény eddigi három futamából kettőt megnyert és 34 pontos előnnyel áll az élen a világbajnoki pontversenyben.

A maranellói istálló a konstruktőrök között 2008-ban, egyéniben pedig a finn Kimi Räikkönen révén 2007-ben volt utoljára vb-győztes, tavaly és tavalyelőtt egyetlen futamot sem tudott nyerni, 2020-ban hatodik lett az istállók vb-pontversenyében, amely 1980 óta a legrosszabb eredménye. Az idei évben bevezetett szabálymódosításoknak megfelelően megépített vörös-fekete versenyautó azonban gyorsnak és megbízhatónak is tűnik, így most a csapatok rangsorát is a Ferrari vezeti 39 pontos előnnyel a címvédő Mercedes előtt.

A Forma-1-es vb a 23 futamosra tervezett idény negyedik fordulójával, az Imolában sorra kerülő Emilia Romagna Nagydíjjal folytatódik jövő hétvégén. Ez a helyszín a Ferrari egyik hazai versenye, a pályát a céget alapító Enzo Ferrariról és fiáról, Dinóról nevezték el.

Nyitókép: Stefano Guidi/Getty Images